Приватизація земельної ділянки в Україні — покрокова інструкція, типові помилки та як їх уникнути

Земельна ділянка. Фото: prometei.ua

Мрія про власний клаптик землі, де можна звести будинок, виростити сад або просто насолоджуватися природою, є заповітною для багатьох українців. Держава надає громадянам можливість реалізувати цю мрію шляхом приватизації земельних ділянок. Цей процес, хоча й регулюється законодавством, має свої особливості та підводні каміння.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, який необхідно пройти певний шлях, щоб стати повноправним власником землі.

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Що таке приватизація землі

Приватизація земельної ділянки — це процес передачі права власності на землю від держави або місцевої громади фізичним чи юридичним особам. В Україні цей процес здійснюється безоплатно, але витрати на оформлення документації та землевпорядні роботи покладаються на заявника.

Оформлення земельної ділянки у приватну власність надає громадянам можливість вільно розпоряджатися нею: будувати житло, вести господарську діяльність або продавати. Однак приватизація має свої особливості, про які варто знати заздалегідь.

Покрокова процедура приватизації земельної ділянки

Подання заяви

Заява подається до органу місцевого самоврядування або територіального управління Держгеокадастру.

До заяви додаються документи, що підтверджують право користування землею.

Розгляд заяви та ухвалення рішення

Уповноважений орган перевіряє наявність правових підстав для приватизації.

За результатами розгляду заявник отримує дозвіл на розробку технічної документації або мотивовану відмову.

Розробка технічної документації

Роботи виконуються сертифікованими землевпорядниками.

Формується план меж ділянки, визначаються її точні координати.

Затвердження проекту землеустрою

Проект подається на погодження до відповідних органів.

Якщо все відповідає законодавчим вимогам, приймається рішення про затвердження.

Реєстрація права власності

Після затвердження документації право власності реєструється в Державному реєстрі речових прав.

Отримується витяг із реєстру, що підтверджує право власності на землю.

Найпоширеніші помилки під час приватизації

Процес приватизації землі, на перший погляд, може здатися простим. Проте, на практиці часто виникають помилки, які можуть призвести до затягування процесу або навіть до відмови у приватизації. Найбільш поширеними помилками є:

Неточності у документах

Розбіжності в кадастровому номері або площі ділянки.

Невідповідність даних у заяві та реєстраційних документах.

Неповний пакет документів

Відсутність довідок про право користування землею.

Пропускання обов’язкових погоджень із суміжними землекористувачами.

Помилки в технічній документації

Невірно визначені межі ділянки.

Відсутність необхідних графічних матеріалів.

Формальні помилки

Відсутність підписів землевпорядника чи печаток.

Некоректне оформлення проекту землеустрою, що призводить до повернення на доопрацювання.

Приватизація заборонених земель

Деякі категорії земель (природно-заповідні території, лісові землі тощо) не підлягають приватизації.

Подання заяви на таку ділянку автоматично призводить до відмови.

Вартість приватизації та строки оформлення

Офіційно процес приватизації земельної ділянки може тривати від кількох тижнів до місяця. Однак через бюрократичні складнощі, необхідність доопрацювання документів або отримання додаткових погоджень строки можуть збільшуватися до кількох місяців.

Витрати на оформлення залежать від регіону, розміру ділянки та складності роботи:

розробка технічної документації — від 2500 до 3500 грн;

послуги геодезиста — визначення меж і заміри ділянки;

реєстрація права власності — внесення даних до реєстру.

Як уникнути помилок

Щоб уникнути затримок і відмов у приватизації, варто:

уважно перевіряти всі документи перед поданням;

замовляти технічну документацію у сертифікованих землевпорядників;

уточнювати в місцевих органах самоврядування, чи можна приватизувати конкретну ділянку;

за потреби звертатися за допомогою до юристів або фахівців із земельного права.

Зазначимо, що земельна ділянка без належного оформлення може стати причиною серйозних спорів. У випадку, якщо власник не може підтвердити свої права на землю, інша особа, наприклад, сусід, може скористатися цим та заявити свої права на ділянку, навіть якщо вона вже використовується. Щоб уникнути подібних ситуацій та захистити свої права власності, необхідно своєчасно подбати про реєстрацію землі згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо також, що в Україні більшість громадян, які володіють земельними ділянками, зобов'язані сплачувати податок на землю. Проте деякі категорії громадян звільняються від цього податку відповідно до законодавства.