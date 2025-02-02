Приватизация земельного участка в Украине — пошаговая инструкция, типичные ошибки и как их избежать

Земельный участок. Фото: prometei.ua

Мечта о собственном клочке земли, где можно построить дом, вырастить сад или просто наслаждаться природой, является заветной для многих украинцев. Государство предоставляет гражданам возможность реализовать эту мечту путем приватизации земельных участков. Этот процесс, хотя и регулируется законодательством, имеет свои особенности и подводные камни.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какой необходимо пройти определенный путь, чтобы стать полноправным владельцем земли.

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Что такое приватизация земли

Приватизация земельного участка — это процесс передачи права собственности на землю от государства или местной общины физическим или юридическим лицам. В Украине этот процесс осуществляется бесплатно, но расходы на оформление документации и землеустроительные работы возлагаются на заявителя.

Оформление земельного участка в частную собственность предоставляет гражданам возможность свободно распоряжаться им: строить жилье, вести хозяйственную деятельность или продавать. Однако приватизация имеет свои особенности, о которых стоит знать заранее.

Пошаговая процедура приватизации земельного участка

Подача заявления

Заявление подается в орган местного самоуправления или территориальное управление Госгеокадастра.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право пользования землей.

Рассмотрение заявления и принятие решения

Уполномоченный орган проверяет наличие правовых оснований для приватизации.

По результатам рассмотрения заявитель получает разрешение на разработку технической документации или мотивированный отказ.

Разработка технической документации

Работы выполняются сертифицированными землеустроителями.

Формируется план границ участка, определяются его точные координаты.

Утверждение проекта землеустройства

Проект подается на согласование в соответствующие органы.

Если все соответствует законодательным требованиям, принимается решение об утверждении.

Регистрация права собственности

После утверждения документации право собственности регистрируется в Государственном реестре вещных прав.

Получается выписка из реестра, подтверждающая право собственности на землю.

Самые распространенные ошибки во время приватизации

Процесс приватизации земли, на первый взгляд, может показаться простым. Однако, на практике часто возникают ошибки, которые могут привести к затягиванию процесса или даже к отказу в приватизации. Наиболее распространенными ошибками являются:

Неточности в документах

Расхождения в кадастровом номере или площади участка.

Несоответствие данных в заявлении и регистрационных документах.

Неполный пакет документов

Отсутствие справок о праве пользования землей.

Пропускание обязательных согласований со смежными землепользователями.

Ошибки в технической документации

Неверно определены границы участка.

Отсутствие необходимых графических материалов.

Формальные ошибки

Отсутствие подписей землеустроителя или печатей.

Некорректное оформление проекта землеустройства, что приводит к возврату на доработку.

Приватизация запрещенных земель

Некоторые категории земель (природно-заповедные территории, лесные земли и т.д.) не подлежат приватизации.

Подача заявления на такой участок автоматически приводит к отказу.

Стоимость приватизации и сроки оформления

Официально процесс приватизации земельного участка может длиться от нескольких недель до месяца. Однако из-за бюрократических сложностей, необходимости доработки документов или получения дополнительных согласований сроки могут увеличиваться до нескольких месяцев.

Расходы на оформление зависят от региона, размера участка и сложности работы:

разработка технической документации — от 2500 до 3500 грн;

услуги геодезиста — определение границ и замеры участка;

регистрация права собственности — внесение данных в реестр.

Как избежать ошибок

Чтобы избежать задержек и отказов в приватизации, стоит:

внимательно проверять все документы перед подачей;

заказывать техническую документацию у сертифицированных землеустроителей;

уточнять в местных органах самоуправления, можно ли приватизировать конкретный участок;

при необходимости обращаться за помощью к юристам или специалистам по земельному праву.

Отметим, что земельный участок без надлежащего оформления может стать причиной серьезных споров. В случае, если владелец не может подтвердить свои права на землю, другое лицо, например, сосед, может воспользоваться этим и заявить свои права на участок, даже если он уже используется. Чтобы избежать подобных ситуаций и защитить свои права собственности, необходимо своевременно позаботиться о регистрации земли согласно действующему законодательству.

Напомним также, что в Украине большинство граждан, владеющих земельными участками, обязаны платить налог на землю. Однако некоторые категории граждан освобождаются от этого налога в соответствии с законодательством.