Особливості нарахування орендної плати за землю у 2025 році — зміни та рекомендації

Земельна ділянка. Фото: pexels.com

Орендна плата за землю є важливим джерелом надходжень для місцевих бюджетів. Її нарахування та сплата регулюються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. У 2025 році порядок нарахування орендної плати має деякі особливості, про які варто знати землевласникам та орендарям.

Як зазначили у Головному управлінні ДПС у Вінницькій області, у 2025 році правила нарахування орендної плати за земельні ділянки залишаються актуальними як для органів виконавчої влади, так і для органів місцевого самоврядування.

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Ключові аспекти:

Підстава для нарахування. Згідно з пунктом 288.1 статті 288 Податкового кодексу України, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Згідно з пунктом 288.1 статті 288 Податкового кодексу України, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Обов'язки органів влади. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, зобов'язані до 1 лютого подати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, зобов'язані до 1 лютого подати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік. Інформування про зміни. Органи влади також повинні інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Органи влади також повинні інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. Форма надання інформації. Форма надання інформації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2015 № 783 "Про затвердження форми Переліку орендарів, з якими укладено договори оренди землі державної або комунальної власності".

Рекомендації від податківців:

Уважно вивчайте договір оренди. Перед укладенням договору оренди земельної ділянки уважно ознайомтеся з його умовами, особливо тими, що стосуються розміру та порядку нарахування орендної плати.

Перед укладенням договору оренди земельної ділянки уважно ознайомтеся з його умовами, особливо тими, що стосуються розміру та порядку нарахування орендної плати. Своєчасно подавайте звітність. Органам влади необхідно своєчасно подавати звітність до контролюючих органів щодо укладених договорів оренди землі та змін до них.

Органам влади необхідно своєчасно подавати звітність до контролюючих органів щодо укладених договорів оренди землі та змін до них. Звертайтеся за роз'ясненнями. У разі виникнення питань щодо нарахування орендної плати за землю звертайтеся за роз'ясненнями до фахівців Державної податкової служби або до органів місцевого самоврядування.

Варто зауважити, що земельна ділянка без належним чином оформленого права власності може стати об'єктом спорів. У разі відсутності документів, що підтверджують право власності, інша особа, наприклад, сусід, може спробувати заволодіти цією ділянкою на підставі набувальної давності. Щоб запобігти таким ситуаціям, слід своєчасно зареєструвати право власності відповідно до вимог чинного законодавства.

Раніше ми також повідомляли, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, спрямований на запровадження чіткої відповідальності для державних кадастрових реєстраторів і інших публічних реєстраторів Державного земельного кадастру за недотримання вимог законодавства.