Штрафи для кадастрових реєстраторів— новий законопроєкт вже у Раді

Земельні ділянки. Фото: if.gov.ua

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект "Про внесення змін до статті 536 Кодексу України про адміністративні правопорушення". Його мета – встановити чітку відповідальність для державних кадастрових реєстраторів і інших публічних реєстраторів Державного земельного кадастру за порушення законодавчих вимог.

Що пропонує законопроєкт

Документ №12454 передбачає накладення штрафів за такі порушення:

недотримання строків внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

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затримки у наданні інформації з кадастру;

вимагання документів, не передбачених законодавством, для внесення або отримання даних.

Розміри штрафів

Штрафні санкції коливатимуться від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це означає, що суми штрафів можуть сягати від кількох сотень до кількох тисяч гривень залежно від тяжкості порушення.

Чому це важливо

За словами авторів законопроєкту, такі зміни мають підвищити відповідальність сертифікованих інженерів-землевпорядників та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Зокрема, мова йде про тих, хто займається державною реєстрацією земельних ділянок та забезпеченням точності даних у кадастрі.

Депутати наголошують, що запровадження адміністративної відповідальності для кадастрових реєстраторів – важливий крок до реформування системи земельних відносин в Україні та забезпечення захисту прав власників земельних ділянок.

Документ також має потенціал змінити підхід до роботи з земельними даними, зробивши систему прозорішою та доступнішою для громадян. Законопроект може суттєво вплинути на роботу кадастрових реєстраторів та систему земельних відносин в цілому. Тому його прийняття потребує всебічного обговорення та врахування інтересів усіх зацікавлених сторін.

Очікувані наслідки:

Покращення якості обслуговування: менше бюрократичних зволікань і швидше внесення змін до кадастру.

Зменшення корупційних ризиків: штрафи можуть знизити спокусу вимагати додаткові документи.

Підвищення довіри до кадастрової системи: громадяни отримуватимуть необхідну інформацію без затримок.

Раніше ми розповідали, який шлях потрібно пройти, щоб стати повноправним власником землі. Адже мрія про власний земельний наділ, де можна збудувати дім, посадити сад або просто насолоджуватися природою, є заповітною для багатьох українців. Держава надає громадянам можливість втілити цю мрію в життя шляхом приватизації земельних ділянок. Цей процес, хоча й регулюється законодавством, має свої особливості та можливі труднощі.

Зазначимо, що земельна ділянка без оформленого права власності може стати причиною спорів. Якщо власник не має документів, що підтверджують його право власності, інша особа, наприклад, сусід, може спробувати отримати право власності на цю ділянку через набувальну давність. Щоб уникнути цього, необхідно своєчасно зареєструвати своє право власності відповідно до чинного законодавства.