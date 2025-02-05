Штрафы для кадастровых регистраторов – новый законопроект уже в Раде

Земельные участки. Фото: if.gov.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в статью 536 Кодекса Украины об административных правонарушениях". Его цель – установить четкую ответственность для государственных кадастровых регистраторов и других публичных регистраторов Государственного земельного кадастра за нарушение законодательных требований.

Что предлагает законопроект

Документ №12454 предусматривает наложение штрафов за такие нарушения:

несоблюдение сроков внесения сведений в Государственный земельный кадастр;

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задержки в предоставлении информации из кадастра;

требование документов, не предусмотренных законодательством, для внесения или получения данных.

Размеры штрафов

Штрафные санкции будут колебаться от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это означает, что суммы штрафов могут достигать от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в зависимости от тяжести нарушения.

Почему это важно

По словам авторов законопроекта, такие изменения должны повысить ответственность сертифицированных инженеров-землеустроителей и должностных лиц органов местного самоуправления. В частности, речь идет о тех, кто занимается государственной регистрацией земельных участков и обеспечением точности данных в кадастре.

Депутаты отмечают, что введение административной ответственности для кадастровых регистраторов – важный шаг к реформированию системы земельных отношений в Украине и обеспечения защиты прав собственников земельных участков.

Документ также имеет потенциал изменить подход к работе с земельными данными, сделав систему более прозрачной и доступной для граждан. Законопроект может существенно повлиять на работу кадастровых регистраторов и систему земельных отношений в целом. Поэтому его принятие требует всестороннего обсуждения и учета интересов всех заинтересованных сторон.

Ожидаемые последствия:

Улучшение качества обслуживания: меньше бюрократических проволочек и быстрее внесения изменений в кадастр.

Уменьшение коррупционных рисков: штрафы могут снизить соблазн требовать дополнительные документы.

Повышение доверия к кадастровой системе: граждане будут получать необходимую информацию без задержек.

Ранее мы рассказывали, какой путь нужно пройти, чтобы стать полноправным владельцем земли. Ведь мечта о собственном земельном наделе, где можно построить дом, посадить сад или просто наслаждаться природой, является заветной для многих украинцев. Государство предоставляет гражданам возможность воплотить эту мечту в жизнь путем приватизации земельных участков. Этот процесс, хотя и регулируется законодательством, имеет свои особенности и возможные трудности.

Отметим, что земельный участок без оформленного права собственности может стать причиной споров. Если владелец не имеет документов, подтверждающих его право собственности, другое лицо, например, сосед, может попытаться получить право собственности на этот участок через приобретательную давность. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно зарегистрировать свое право собственности в соответствии с действующим законодательством.