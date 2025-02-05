Особенности начисления арендной платы за землю в 2025 году — изменения и рекомендации

Арендная плата за землю — что нужно знать о нововведениях в 2025
Арендная плата за землю является важным источником поступлений для местных бюджетов. Ее начисление и уплата регулируются Налоговым кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами. В 2025 году порядок начисления арендной платы имеет некоторые особенности, о которых следует знать землевладельцам и арендаторам.
Как отметили в Главном управлении ГНС в Винницкой области, в 2025 году правила начисления арендной платы за земельные участки остаются актуальными как для органов исполнительной власти, так и для органов местного самоуправления.
Ключевые аспекты:
- Основание для начисления Согласно пункту 288.1 статьи 288 Налогового кодекса Украины, основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка.
- Обязанности органов власти. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, заключающие договоры аренды земли, обязаны до 1 февраля подать контролирующему органу по местонахождению земельного участка перечни арендаторов, с которыми заключены договоры аренды земли на текущий год.
- Информация об изменениях. Органы власти также должны информировать соответствующий контролирующий орган о заключении новых, внесении изменений в существующие договоры аренды земли и их расторжении до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли указанные изменения.
- Форма предоставления информации. Форма предоставления информации утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17.09.2015 № 783 "Об утверждении формы Перечня арендаторов, с которыми заключены договоры аренды земли государственной или коммунальной собственности".
Рекомендации от налоговиков:
- Внимательно изучайте договор аренды. Перед заключением договора аренды земельного участка внимательно ознакомьтесь с его условиями, особенно теми, которые касаются размера и порядка начисления арендной платы.
- Своевременно подавайте отчетность. Органам власти необходимо своевременно подавать отчетность в контролирующие органы относительно заключенных договоров аренды земли и изменений к ним.
- Обращайтесь за разъяснениями. В случае возникновения вопросов по начислению арендной платы за землю обращайтесь за разъяснениями к специалистам Государственной налоговой службы или в органы местного самоуправления.
Стоит заметить, что земельный участок без надлежащим образом оформленного права собственности может стать объектом споров. В случае отсутствия документов, подтверждающих право собственности, другое лицо, например, сосед, может попытаться завладеть этим участком на основании приобретательной давности. Чтобы предотвратить такие ситуации, следует своевременно зарегистрировать право собственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Ранее мы также сообщали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, направленный на введение четкой ответственности для государственных кадастровых регистраторов и других публичных регистраторов Государственного земельного кадастра за несоблюдение требований законодательства.
Читайте Новини.LIVE!