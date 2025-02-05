Особенности начисления арендной платы за землю в 2025 году — изменения и рекомендации

Земельный участок. Фото: pexels.com

Арендная плата за землю является важным источником поступлений для местных бюджетов. Ее начисление и уплата регулируются Налоговым кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами. В 2025 году порядок начисления арендной платы имеет некоторые особенности, о которых следует знать землевладельцам и арендаторам.

Как отметили в Главном управлении ГНС в Винницкой области, в 2025 году правила начисления арендной платы за земельные участки остаются актуальными как для органов исполнительной власти, так и для органов местного самоуправления.

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Ключевые аспекты:

Основание для начисления Согласно пункту 288.1 статьи 288 Налогового кодекса Украины, основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка.

Согласно пункту 288.1 статьи 288 Налогового кодекса Украины, основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка. Обязанности органов власти. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, заключающие договоры аренды земли, обязаны до 1 февраля подать контролирующему органу по местонахождению земельного участка перечни арендаторов, с которыми заключены договоры аренды земли на текущий год.

Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, заключающие договоры аренды земли, обязаны до 1 февраля подать контролирующему органу по местонахождению земельного участка перечни арендаторов, с которыми заключены договоры аренды земли на текущий год. Информация об изменениях. Органы власти также должны информировать соответствующий контролирующий орган о заключении новых, внесении изменений в существующие договоры аренды земли и их расторжении до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли указанные изменения .

Органы власти также должны информировать соответствующий контролирующий орган о заключении новых, внесении изменений в существующие договоры аренды земли и их расторжении до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли указанные изменения Форма предоставления информации. Форма предоставления информации утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17.09.2015 № 783 "Об утверждении формы Перечня арендаторов, с которыми заключены договоры аренды земли государственной или коммунальной собственности".

Рекомендации от налоговиков:

Внимательно изучайте договор аренды. Перед заключением договора аренды земельного участка внимательно ознакомьтесь с его условиями, особенно теми, которые касаются размера и порядка начисления арендной платы.

Перед заключением договора аренды земельного участка внимательно ознакомьтесь с его условиями, особенно теми, которые касаются размера и порядка начисления арендной платы. Своевременно подавайте отчетность. Органам власти необходимо своевременно подавать отчетность в контролирующие органы относительно заключенных договоров аренды земли и изменений к ним.

Органам власти необходимо своевременно подавать отчетность в контролирующие органы относительно заключенных договоров аренды земли и изменений к ним. Обращайтесь за разъяснениями. В случае возникновения вопросов по начислению арендной платы за землю обращайтесь за разъяснениями к специалистам Государственной налоговой службы или в органы местного самоуправления.

Стоит заметить, что земельный участок без надлежащим образом оформленного права собственности может стать объектом споров. В случае отсутствия документов, подтверждающих право собственности, другое лицо, например, сосед, может попытаться завладеть этим участком на основании приобретательной давности. Чтобы предотвратить такие ситуации, следует своевременно зарегистрировать право собственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее мы также сообщали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, направленный на введение четкой ответственности для государственных кадастровых регистраторов и других публичных регистраторов Государственного земельного кадастра за несоблюдение требований законодательства.