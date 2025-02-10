Стоимость земли в Украине в 2025 году: где самые дорогие паи

Земельные участки. Фото: Freepik

Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине значительно варьируется в зависимости от региона, качества почвы и спроса. Самые дорогие паи в 2025 году остаются в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, тогда как самые дешевые — в Николаевской, Донецкой и Луганской. Несмотря на общее снижение стоимости земли, рынок остается активным, а правильный подход к купле-продаже гарантирует безопасную и законную сделку.

С момента открытия рынка сельскохозяйственных земель в 2021 году украинцы получили возможность продавать и покупать паи. Сначала право на сделки имели только физические лица, а с 1 января 2024 года к процессу присоединились и юридические лица. Важным условием оставалось то, что цена продажи земли не могла быть ниже ее нормативно-денежной оценки (НДО), которая будет действовать как минимум до 2030 года.

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Нормативно-денежная оценка зависит от капитализированного рентного дохода, то есть качества почв, уровня урожайности и других экономических показателей. Традиционно самая дорогая земля расположена в центральной части Украины, поскольку здесь самые плодородные черноземы.

По данным Опендатабот, по состоянию на 2025 год средняя цена сельскохозяйственной земли в Украине составляет 48 622 грн за гектар, что ниже, чем в предыдущие годы. Эта тенденция обусловлена снижением спроса и количества заключенных сделок.

Где самые дорогие паи в 2025 году

В Ивано-Франковской области гектар земли в 2025 году стоит дороже всего — 122 663 грн. На втором месте находится Львовская область с ценой 101 633 грн за гектар. Тернопольская область также входит в тройку лидеров, где средняя стоимость достигает 101 813 грн.

Высокая цена также в Запорожской области — 88 154 грн, Хмельницкой — 77 111 грн за гектар и Закарпатской — 66 687 грн. В Киевской области земля стоит 74 840 грн за гектар.

Стоимость земли в других регионах Украины

В Волынской области цена гектара составляет 58 036 грн, в Днепропетровской — 39 278 грн. Земля в Донецкой области стоит 34 204 грн за гектар, тогда как в Житомирской области ее средняя стоимость — 48 011 грн. В Кировоградской области гектар стоит 47 296 грн, в Полтавской — 57 152 грн, в Ровенской — 61 413 грн, а в Сумской — 47 454 грн.

На Николаевщине цена земли значительно ниже — всего 28 077 грн за гектар. В Одесской области земля оценивается в 40 423 грн за гектар, в Харьковской — 37 601 грн, в Херсонской — 39 168 грн.

Как купить землю: ключевые моменты

Купить земельный участок можно через специализированные платформы, электронные торги или непосредственно у владельца. Все расчеты осуществляются исключительно в безналичной форме, а нотариус имеет право проверить происхождение средств.

Перед покупкой важно проверить документы на землю, в частности:

выписка из Государственного земельного кадастра;

документ, подтверждающий право собственности;

отсутствие обременений или арестов.

Продажа земли оформляется нотариусом, который удостоверяет договор и вносит изменения в Государственный реестр вещных прав. Кроме того, арендатор земельного участка имеет преимущественное право на его покупку, и если владелец проигнорирует это право, сделка может быть признана недействительной в судебном порядке.

Напомним, в 2025 году порядок начисления арендной платы имеет некоторые особенности, о которых следует знать землевладельцам и арендаторам. Ведь арендная плата за землю является важным источником поступлений для местных бюджетов. Ее начисление и уплата регулируются Налоговым кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами.

Отметим, многие украинцы мечтают о собственном земельном уголке, где можно построить дом, посадить сад или просто отдыхать на природе. Государство предоставляет гражданам возможность осуществить эту мечту, предлагая приватизацию земельных участков. Однако, этот процесс, несмотря на законодательное регулирование, имеет свои нюансы и возможные трудности.