Спрощена приватизація землі 2025: як оформити та навіщо це потрібно

Земельна ділянка. Фото: olx.ua

Приватизація земельних ділянок — одна з найбільш міфологізованих тем в Україні. Багато хто вважає, що разом із будинком земля автоматично стає приватною власністю. Інші думають, що раз житло збудоване власноруч, платити за оформлення землі не потрібно. Але реальність інша: приватизація землі — це важливий юридичний крок, який гарантує повне право власності.

Адвокат Роман Сімутін детально пояснив, які земельні ділянки можна приватизувати у 2025 році, як працює спрощена процедура та чому оформлення права власності — це обов’язковий процес.

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Які земельні ділянки можна приватизувати

На період воєнного стану безоплатна приватизація державних та комунальних земель, які не були передані у користування, заборонена. Водночас є винятки:

Ділянки під житловими будинками. Якщо на землі розташоване законне нерухоме майно (житловий будинок, господарські споруди тощо), її можна оформити у власність.

Земельні ділянки, надані у користування до 1 січня 2002 року. Якщо земля використовувалася для будівництва чи обслуговування будинку, її також можна приватизувати.

Проте приватизація не поширюється на об'єкти самочинного будівництва. Якщо будинок не введений в експлуатацію, приватизувати землю під ним неможливо.

Чи потрібно приватизовувати будинок і землю

Часто люди плутають поняття приватизації будинку та земельної ділянки. Важливо розуміти:

Будинок не потрібно приватизовувати, якщо він збудований законно. Його просто потрібно ввести в експлуатацію через Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

Якщо будинок був виділений ще в радянські часи (колгоспом, Радою народних депутатів СРСР), його потрібно оформити у власність, як це робили з квартирами після розпаду СРСР.

Земля під будинком потребує приватизації. Без цього власник не зможе продати, подарувати чи передати її у спадок. Якщо ж власник помре, спадкоємці можуть оформити будинок через суд, але земля залишиться у статусі неприватизованої.

Як працює спрощена приватизація землі у 2025 році

Спрощена процедура стосується тільки тих ділянок, на яких розташоване житлове майно. Її головна перевага — відсутність необхідності отримувати дозвіл на розробку документації.

Алгоритм дій:

Замовити технічну документацію. Необхідно укласти договір із землевпорядником, який виконає заміри ділянки та підготує технічну документацію.

Отримати кадастровий номер. Після завершення робіт ділянці присвоюється кадастровий номер, а власник отримує відповідний витяг.

Затвердити документацію у місцевій раді. Орган місцевого самоврядування має ухвалити рішення про передачу ділянки у власність.

Зареєструвати право власності. Останній крок – реєстрація землі у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Скільки триває процес приватизації землі

Якщо звичайна процедура приватизації займає до 6 місяців, то за спрощеною схемою всі етапи можна пройти за кілька місяців. Це суттєво економить час та спрощує бюрократичні моменти.

Чому важливо приватизувати землю

Багато людей відкладають питання приватизації на потім, вважаючи, що нічого критичного не станеться. Однак неприватизована земля — це ризик:

Ви не зможете офіційно продати, подарувати чи передати землю у спадок.

При зміні законодавства або територіального поділу ділянка може перейти у державну чи комунальну власність.

Без офіційного оформлення землю можуть визнати "нічийною" та передати іншому користувачу.

Враховуючи всі нюанси, приватизація землі — це не просто формальність, а обов’язкова процедура для захисту власних майнових прав.

Як повідомлялось, право власності на землю має бути оформлено належним чином, інакше це може призвести до конфліктів. Наприклад, якщо сусід захоче скористатися неоформленою ділянкою, він може спробувати її приватизувати. Щоб цього не сталося, потрібно своєчасно подбати про оформлення права власності на землю.

Нагадаємо, у 2025 році власники та користувачі землі в Україні зобов'язані сплачувати земельний податок. Проте, деякі категорії громадян можуть бути звільнені від цього податку за умови відповідності встановленим законом критеріям. Важливо своєчасно та коректно сплачувати земельний податок, щоб уникнути штрафних санкцій та інших негативних наслідків.