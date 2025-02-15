Упрощенная приватизация земли 2025: как оформить и зачем это нужно

Земельный участок. Фото: olx.ua

Приватизация земельных участков — одна из самых мифологизированных тем в Украине. Многие считают, что вместе с домом земля автоматически становится частной собственностью. Другие думают, что раз жилье построено собственноручно, платить за оформление земли не нужно. Но реальность другая: приватизация земли — это важный юридический шаг, который гарантирует полное право собственности.

Адвокат Роман Симутин подробно объяснил, какие земельные участки можно приватизировать в 2025 году, как работает упрощенная процедура и почему оформление права собственности - это обязательный процесс.

Читайте также:

Какие земельные участки можно приватизировать

На период военного положения бесплатная приватизация государственных и коммунальных земель, которые не были переданы в пользование, запрещена. В то же время есть исключения:

Участки под жилыми домами. Если на земле расположено законное недвижимое имущество (жилой дом, хозяйственные постройки и т.д.), ее можно оформить в собственность.

Земельные участки, предоставленные в пользование до 1 января 2002 года. Если земля использовалась для строительства или обслуживания дома, ее также можно приватизировать.

Однако приватизация не распространяется на объекты самовольного строительства. Если дом не введен в эксплуатацию, приватизировать землю под ним невозможно.

Нужно ли приватизировать дом и землю

Часто люди путают понятия приватизации дома и земельного участка. Важно понимать:

Дом не нужно приватизировать, если он построен законно. Его просто нужно ввести в эксплуатацию через Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАМ).

Если дом был выделен еще в советские времена (колхозом, Советом народных депутатов СССР), его нужно оформить в собственность, как это делали с квартирами после распада СССР.

Земля под домом нуждается в приватизации. Без этого владелец не сможет продать, подарить или передать ее по наследству. Если же владелец умрет, наследники могут оформить дом через суд, но земля останется в статусе неприватизированной.

Как работает упрощенная приватизация земли в 2025 году

Упрощенная процедура касается только тех участков, на которых расположено жилое имущество. Ее главное преимущество — отсутствие необходимости получать разрешение на разработку документации.

Алгоритм действий:

Заказать техническую документацию. Необходимо заключить договор с землеустроителем, который выполнит замеры участка и подготовит техническую документацию.

Получить кадастровый номер. После завершения работ участку присваивается кадастровый номер, а владелец получает соответствующую выписку.

Утвердить документацию в местном совете. Орган местного самоуправления должен принять решение о передаче участка в собственность.

Зарегистрировать право собственности. Последний шаг - регистрация земли в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Сколько длится процесс приватизации земли

Если обычная процедура приватизации занимает до 6 месяцев, то по упрощенной схеме все этапы можно пройти за несколько месяцев. Это существенно экономит время и упрощает бюрократические моменты.

Почему важно приватизировать землю

Многие люди откладывают вопрос приватизации на потом, считая, что ничего критического не произойдет. Однако неприватизированная земля — это риск:

Вы не сможете официально продать, подарить или передать землю по наследству.

При изменении законодательства или территориального разделения участок может перейти в государственную или коммунальную собственность.

Без официального оформления землю могут признать "ничейной" и передать другому пользователю.

Учитывая все нюансы, приватизация земли — это не просто формальность, а обязательная процедура для защиты собственных имущественных прав.

Как сообщалось, право собственности на землю должно быть оформлено надлежащим образом, иначе это может привести к конфликтам. Например, если сосед захочет воспользоваться неоформленным участком, он может попытаться его приватизировать. Чтобы этого не произошло, нужно своевременно позаботиться об оформлении права собственности на землю.

Напомним, в 2025 году владельцы и пользователи земли в Украине обязаны платить земельный налог. Однако, некоторые категории граждан могут быть освобождены от этого налога при условии соответствия установленным законом критериям. Важно своевременно и корректно платить земельный налог, чтобы избежать штрафных санкций и других негативных последствий.