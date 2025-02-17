Земельный налог в Украине 2025: кто платит, а кто освобожден

Кто платит налог за землю — полный гид для украинцев
Земельный налог в Украине является важной частью системы налогообложения, которая регулируется Налоговым кодексом Украины. Это обязательный платеж, который входит в состав налога на имущество и уплачивается в виде земельного налога или арендной платы за участки государственной и коммунальной собственности.
Редакция Новини.LIVE разбиралась, кто обязан платить этот налог, на каких условиях и кто имеет право на освобождение.
Кто является плательщиками земельного налога
Платить земельный налог обязаны:
- собственники земельных участков и земельных долей (паев);
- пользователи земельных участков, которые получили их на законных основаниях.
Объектами налогообложения выступают земельные участки в собственности или пользовании, а также земельные доли (паи), принадлежащие физическим или юридическим лицам.
Как определяется база налогообложения
База налогообложения устанавливается в зависимости от нормативной денежной оценки земли. Если такая оценка проведена, применяется коэффициент индексации.
Для участков, которые не имеют оценки, расчет базируется на нормативной оценке единицы площади пашни в пределах области.
Кто определяет ставки земельного налога
Поскольку земельный налог относится к местным налогам, ставки устанавливают органы местного самоуправления. Решение о размерах ставок принимается ежегодно до 15 июля.
Налоговые органы, в свою очередь, направляют плательщикам уведомления до 1 июля текущего года.
Какие ставки земельного налога действуют в 2025 году
Для участков с проведенной нормативной оценкой устанавливаются следующие предельные ставки:
- не более 3% от нормативной оценки — общая ставка;
- до 1% — для земель общего пользования;
- от 0,3% до 1% — для сельскохозяйственных угодий;
- до 0,1% — для лесных земель.
Для земель без нормативной оценки:
- не более 5% от оценки пашни по области;
- от 0,3% до 5% — для сельскохозяйственных угодий;
- до 0,1% — для лесных земель.
Кто освобождается от уплаты земельного налога
В соответствии со статьей 281 Налогового кодекса Украины, от уплаты земельного налога освобождаются следующие категории граждан:
- лица с инвалидностью I и II группы;
- многодетные родители (трое и более детей до 18 лет);
- пенсионеры по возрасту;
- ветераны войны и лица, приравненные к ним по закону;
- граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
- собственники земельных участков, передавшие землю в аренду плательщикам единого налога четвертой группы.
На какие земельные участки распространяется освобождение
Льготное освобождение действует в пределах таких норм:
- до 2 га — для личного крестьянского хозяйства;
- до 0,25 га — для строительства дома в селе (0,15 га в поселке, 0,10 га в городе);
- до 0,10 га — для дачного строительства;
- до 0,01 га — для индивидуального гаража;
- до 0,12 га — для ведения садоводства.
Отметим, война в Украине кардинально повлияла на рынок недвижимости, изменив приоритеты украинцев. В 2024 году наблюдается значительный интерес к покупке земли, превышающий спрос на жилье в 1,5 раза. Это свидетельствует о том, что земля становится более привлекательным активом для инвесторов и граждан в современных условиях.
Также мы сообщали, что в условиях военного положения вопросприватизации земли и недвижимости в Украине приобрел особую актуальность. Из-за правовых ограничений и изменений в законодательстве, многие граждане не уверены, могут ли они узаконить свои права на землю и жилье. Этот вопрос требует четкого понимания законодательства и процедуры оформления документов.
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