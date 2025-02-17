Земельный налог в Украине 2025: кто платит, а кто освобожден

Земельный участок. Фото: dim.riа

Земельный налог в Украине является важной частью системы налогообложения, которая регулируется Налоговым кодексом Украины. Это обязательный платеж, который входит в состав налога на имущество и уплачивается в виде земельного налога или арендной платы за участки государственной и коммунальной собственности.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, кто обязан платить этот налог, на каких условиях и кто имеет право на освобождение.

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Кто является плательщиками земельного налога

Платить земельный налог обязаны:

собственники земельных участков и земельных долей (паев);

пользователи земельных участков, которые получили их на законных основаниях.

Объектами налогообложения выступают земельные участки в собственности или пользовании, а также земельные доли (паи), принадлежащие физическим или юридическим лицам.

Как определяется база налогообложения

База налогообложения устанавливается в зависимости от нормативной денежной оценки земли. Если такая оценка проведена, применяется коэффициент индексации.

Для участков, которые не имеют оценки, расчет базируется на нормативной оценке единицы площади пашни в пределах области.

Кто определяет ставки земельного налога

Поскольку земельный налог относится к местным налогам, ставки устанавливают органы местного самоуправления. Решение о размерах ставок принимается ежегодно до 15 июля.

Налоговые органы, в свою очередь, направляют плательщикам уведомления до 1 июля текущего года.

Какие ставки земельного налога действуют в 2025 году

Для участков с проведенной нормативной оценкой устанавливаются следующие предельные ставки:

не более 3% от нормативной оценки — общая ставка;

до 1% — для земель общего пользования;

от 0,3% до 1% — для сельскохозяйственных угодий;

до 0,1% — для лесных земель.

Для земель без нормативной оценки:

не более 5% от оценки пашни по области;

от 0,3% до 5% — для сельскохозяйственных угодий;

до 0,1% — для лесных земель.

Кто освобождается от уплаты земельного налога

В соответствии со статьей 281 Налогового кодекса Украины, от уплаты земельного налога освобождаются следующие категории граждан:

лица с инвалидностью I и II группы;

многодетные родители (трое и более детей до 18 лет);

пенсионеры по возрасту;

ветераны войны и лица, приравненные к ним по закону;

граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

собственники земельных участков, передавшие землю в аренду плательщикам единого налога четвертой группы.

На какие земельные участки распространяется освобождение

Льготное освобождение действует в пределах таких норм:

до 2 га — для личного крестьянского хозяйства;

до 0,25 га — для строительства дома в селе (0,15 га в поселке, 0,10 га в городе);

до 0,10 га — для дачного строительства;

до 0,01 га — для индивидуального гаража;

до 0,12 га — для ведения садоводства.

Отметим, война в Украине кардинально повлияла на рынок недвижимости, изменив приоритеты украинцев. В 2024 году наблюдается значительный интерес к покупке земли, превышающий спрос на жилье в 1,5 раза. Это свидетельствует о том, что земля становится более привлекательным активом для инвесторов и граждан в современных условиях.

Также мы сообщали, что в условиях военного положения вопросприватизации земли и недвижимости в Украине приобрел особую актуальность. Из-за правовых ограничений и изменений в законодательстве, многие граждане не уверены, могут ли они узаконить свои права на землю и жилье. Этот вопрос требует четкого понимания законодательства и процедуры оформления документов.