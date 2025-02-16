Приватизація землі та будинку у 2025 році: правила, нюанси, ризики

Земельная ділянка. Фото: olx.ua

Питання приватизації землі та нерухомості в Україні завжди було актуальним, але зараз, в умовах воєнного стану, воно набуло ще більшої важливості. Через низку правових обмежень та змін у законодавстві громадяни часто не розуміють, чи можуть вони узаконити право власності на землю та будинок, і що для цього потрібно.

Як наголошує адвокат Роман Сімутін, дехто вважає, що якщо будинок збудований власноруч, то земля під ним автоматично належить власнику. Інші впевнені, що приватизація взагалі не є необхідною, адже вони користуються землею десятки років.

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Насправді, неврегульоване право власності може призвести до втрати нерухомості, ускладнень при спадкуванні чи продажу.

Які ділянки можна приватизувати

На період воєнного стану законодавство передбачає певні обмеження щодо безоплатної приватизації державних і комунальних земель. Зокрема, неможливо оформити у власність ті ділянки, які раніше не передавалися у користування та залишаються вільними від забудови.

Проте є два ключові винятки:

Ділянки під житловими будинками та іншими законними спорудами. Якщо на території розташований будинок або інша нерухомість, узаконена відповідно до законодавства, приватизація такої землі дозволена.

Якщо на території розташований будинок або інша нерухомість, узаконена відповідно до законодавства, приватизація такої землі дозволена. Земельні ділянки, які були надані в користування до 1 січня 2002 року. Якщо громадянин отримав землю до цієї дати, він має право на її приватизацію, навіть під час воєнного стану.

Важливо: якщо будинок зведено самовільно, без належних дозвільних документів, це може ускладнити процес приватизації землі під ним.

Чи потрібно приватизувати будинок

Багато хто плутається у поняттях "приватизація будинку" та "введення в експлуатацію". Якщо ви самостійно побудували житло, його не потрібно приватизовувати — необхідно оформити право власності через введення в експлуатацію та реєстрацію у Держреєстрі нерухомості.

Інша ситуація — будинки, збудовані ще за радянських часів. Якщо житло колись надавали колгоспи або Ради народних депутатів СРСР, його потрібно приватизувати, щоб підтвердити право власності. Це схоже на ситуацію з неприватизованими квартирами — люди в них живуть десятиліттями, але юридично вони їм не належать.

Якщо будинок досі не введений в експлуатацію, власник не може ним вільно розпоряджатися: продати, подарувати, передати у спадок тощо. У випадку смерті власника спадкоємці зможуть через суд довести право власності, але якщо нерухомість взагалі не узаконена — є ризик її втрати.

Спрощена процедура приватизації землі

Якщо на ділянці вже є житловий будинок, приватизація землі відбувається за спрощеною схемою. Головна перевага — немає потреби отримувати дозвіл на розробку технічної документації.

Алгоритм дій:

Укласти договір із землевпорядником, який підготує технічну документацію. Отримати кадастровий номер на ділянку. Подати документацію на затвердження місцевій раді. Після отримання рішення зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав.

Загалом стандартна процедура може займати до 6 місяців, а спрощена — лише кілька місяців.

Приватизація землі та оформлення права власності на будинок — це не лише формальність, а важливий юридичний крок, що захищає майно. Без цих процедур ви ризикуєте втратити житло або створити проблеми для спадкоємців.

У 2025 роках приватизувати можна лише ті земельні ділянки, які перебували у користуванні до 2002 року або вже забудовані. Власники будинків повинні подбати про їхнє введення в експлуатацію, щоб мати можливість вільно розпоряджатися нерухомістю. Завдяки спрощеній процедурі цей процес став швидшим та доступнішим.

Раніше ми вже розглядали питання, хто є власником землі під приватним будинком. Адже в Україні вже понад три роки діє правило нерозривного зв'язку між земельною ділянкою та розташованою на ній нерухомістю, що закріплено законодавчо. Це правило означає, що власник будинку автоматично стає власником і земельної ділянки під ним.

Нагадаємо, також, що земельний податок в Україні у 2025 році є обов'язковим для більшості землевласників та землекористувачів. Проте, деякі категорії громадян можуть бути звільнені від сплати цього податку за умови відповідності встановленим законодавством критеріям. Важливо своєчасно та в повному обсязі сплачувати земельний податок, щоб уникнути штрафних санкцій та інших негативних наслідків.