Договір оренди землі: ключові аспекти та поради для орендодавця

Земельна ділянка. Фото: olx.ua

Оренда землі — це не лише можливість отримати стабільний дохід, а й потенційні ризики, пов’язані з умовами договору. Дрібні, на перший погляд, нюанси можуть призвести до фінансових втрат або навіть до втрати контролю над ділянкою. Тому орендодавцю важливо уважно вивчати кожен пункт угоди.

Як зазначають у "Земельному фонді України", з метою захисту своїх інтересів орендодавцю необхідно ретельно проаналізувати всі пункти договору, звернувши особливу увагу на ключові моменти.

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Дата початку та закінчення дії договору

Часто у договорі зазначається, що він набирає чинності з моменту державної реєстрації. Це може ввести в оману орендодавця, адже після 2013 року реєструється не сам договір, а право оренди. Відповідно, строк дії договору відліковується від дати його укладення, а не від дати реєстрації. Якщо у договорі зазначено інше, це може спричинити юридичні колізії.

Переважне право орендаря на викуп землі

Якщо ви плануєте продати земельну ділянку, врахуйте, що орендар має переважне право на її викуп за ринковою ціною. Але важливо знати, що відповідно до ст. 130-1 Земельного кодексу України повідомляти орендаря про продаж зобов’язаний нотаріус, а не орендодавець. Якщо договір передбачає інше, це лише додає орендодавцю зайвих зобов’язань.

Можливість дострокового розірвання договору

Деякі договори містять положення про заборону одностороннього розірвання угоди. Проте закон дозволяє передбачити в договорі певні умови, за яких він може бути розірваний достроково. Наприклад, у разі систематичної несплати орендної плати або використання землі не за призначенням. Тому, підписуючи угоду, наполягайте на внесенні таких пунктів.

Індексація орендної плати

Розмір орендної плати за землю повинен враховувати індекси інфляції. Однак деякі договори містять положення про її фіксацію без можливості індексації. Це може призвести до того, що через кілька років орендодавець отримуватиме плату, яка фактично знеціниться через інфляцію.

Зміна власника земельної ділянки

Багато орендодавців не враховують ситуацію, коли земля переходить до нового власника — наприклад, у спадок або через купівлю-продаж. Якщо договір не передбачає можливості його перегляду чи розірвання у таких випадках, новий власник буде змушений дотримуватись усіх раніше укладених умов, навіть якщо вони для нього невигідні. Щоб уникнути цього, у договорі варто закріпити право на його перегляд або припинення у разі зміни власника.

Крім того, орендодавцю слід звернути увагу на такі важливі аспекти:

Права та обов'язки сторін : чітко визначити права та обов'язки орендодавця та орендаря, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів у майбутньому.

: чітко визначити права та обов'язки орендодавця та орендаря, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів у майбутньому. Умови використання земельної ділянки : встановити чіткі обмеження щодо використання земельної ділянки, щоб запобігти її нецільовому використанню або пошкодженню.

: встановити чіткі обмеження щодо використання земельної ділянки, щоб запобігти її нецільовому використанню або пошкодженню. Відповідальність сторін : передбачити відповідальність сторін за порушення умов договору, щоб забезпечити його виконання.

: передбачити відповідальність сторін за порушення умов договору, щоб забезпечити його виконання. Порядок вирішення спорів: визначити порядок вирішення спорів, які можуть виникнути між сторонами у процесі виконання договору.

Як повідомлялось, ціна сільськогосподарської землі в Україні різниться, залежно від регіону, якості ґрунту та попиту. Найдорожчі земельні ділянки розташовані в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, тоді як найдешевші — у Миколаївській, Донецькій та Луганській. Попри загальне зниження цін на землю, ринок залишається активним.

Зазначимо також, що орендна плата за землю є важливим джерелом доходу для місцевих бюджетів. Її нарахування та сплата регулюються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. У 2025 році порядок нарахування орендної плати має деякі особливості, про які слід знати землевласникам та орендарям.