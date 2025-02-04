Спадщина без заповіту — як отримати право на землю у 2025 році

Земельна ділянка відділена парканом. Фото: Pexels

З появою приватної власності, яка завжди відігравала ключову роль у житті суспільства, одночасно зародився і механізм спадкування. В Україні це питання регулюється положеннями Цивільного кодексу України.

Про те, як отримати у спадок земельну ділянку у 2025 році, пояснили на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

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Як отримати земельну ділянку у спадок

Спадкування — це процес передачі прав і обов’язків від померлого до його спадкоємців. Відкриття спадщини відбувається після смерті людини або офіційного визнання її померлою. Територіально це здійснюється за останнім місцем проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме — за місцем розташування майна чи його основної частини.

Спадкове майно охоплює не лише земельну ділянку, а й усе, що на ній розташоване — будівлі, водойми, лісові насадження тощо. Під час первинного візиту до нотаріуса варто підготувати такі документи:

Кадастровий паспорт із вказаною кадастровою вартістю. Оцінку ринкової вартості землі для розрахунку державного мита. Витяг із Державного реєстру прав на нерухомість щодо відсутності обтяжень. Якщо на ділянці є споруди, необхідно також надати документи, що підтверджують право власності на них, а також кадастровий паспорт будівель.

Чи можуть кулька осіб успадкувати одну земельну ділянку

Коли ділянка має достатню площу, вона розподіляється між усіма спадкоємцями відповідно до норм законодавства. Якщо ж розмір землі не дозволяє поділ, можливі інші варіанти розв'язання питання:

Встановлення чергового порядку користування ділянкою. Передача земельної ділянки одному спадкоємцю (наприклад, тому, хто мешкав із покійним), з подальшою виплатою компенсації іншим.

Нотаріус видає спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину із зазначенням часток кожного з них.

Раніше ми писали, що за законом, чоловік або дружина належать до першої черги спадкоємців. Однак є важливий нюанс — якщо шлюб був офіційно розірваний до смерті одного з подружжя, колишній чоловік або дружина не можуть претендувати на спадок. Право на спадщину мають лише ті, хто перебував у зареєстрованому шлюбі на момент смерті.

Також ми розповідали, що усиновлення є юридичною процедурою, що прирівнює дитину до рідних нащадків усиновлювачів. Відтепер вона втрачає особисті та майнові права щодо біологічних батьків і їхніх родичів, натомість отримує спадкові права в новій родині.