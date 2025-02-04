Наследство без завещания — как получить право на землю в 2025 году

Земля в наследство без завещания — как получить в 2025 году
С появлением частной собственности, которая всегда играла ключевую роль в жизни общества, одновременно зародился и механизм наследования. В Украине этот вопрос регулируется положениями Гражданского кодекса Украины.
О том, как получить в наследство земельный участок в 2025 году, объяснили на сайте Херсонской областной государственной администрации.
Как получить земельный участок по наследству
Наследование — это процесс передачи прав и обязанностей от умершего к его наследникам. Открытие наследства происходит после смерти человека или официального признания его умершим. Территориально это осуществляется по последнему месту жительства наследодателя, а если оно неизвестно — по месту нахождения имущества или его основной части.
Наследственное имущество охватывает не только земельный участок, но и все, что на нем расположено — здания, водоемы, лесные насаждения и т.д. Во время первичного визита к нотариусу следует подготовить следующие документы:
- Кадастровый паспорт с указанной кадастровой стоимостью.
- Оценку рыночной стоимости земли для расчета государственной пошлины.
- Выписку из Государственного реестра прав на недвижимость об отсутствии обременений.
- Если на участке есть постройки, необходимо также предоставить документы, подтверждающие право собственности на них, а также кадастровый паспорт зданий.
Могут ли несколько человек унаследовать один земельный участок
Когда участок имеет достаточную площадь, он распределяется между всеми наследниками в соответствии с нормами законодательства. Если же размер земли не позволяет разделение, возможны другие варианты решения вопроса:
- Установление очередного порядка пользования участком.
- Передача земельного участка одному наследнику (например, тому, кто жил с покойным), с последующей выплатой компенсации остальным.
Нотариус выдает наследникам свидетельства о праве на наследство с указанием долей каждого из них.
Ранее мы писали, что по закону, муж или жена относятся к первой очереди наследников. Однако есть важный нюанс — если брак был официально расторгнут до смерти одного из супругов, бывший супруг или супруга не могут претендовать на наследство. Право на наследство имеют лишь те, кто находился в зарегистрированном браке на момент смерти.
Также мы рассказывали, что усыновление является юридической процедурой, которая приравнивает ребенка к родным потомкам усыновителей. Отныне он теряет личные и имущественные права в отношении биологических родителей и их родственников, зато получает наследственные права в новой семье.
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