Наследство без завещания — как получить право на землю в 2025 году

Земельный участок отделен забором. Фото: Pexels

С появлением частной собственности, которая всегда играла ключевую роль в жизни общества, одновременно зародился и механизм наследования. В Украине этот вопрос регулируется положениями Гражданского кодекса Украины.

О том, как получить в наследство земельный участок в 2025 году, объяснили на сайте Херсонской областной государственной администрации.

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Как получить земельный участок по наследству

Наследование — это процесс передачи прав и обязанностей от умершего к его наследникам. Открытие наследства происходит после смерти человека или официального признания его умершим. Территориально это осуществляется по последнему месту жительства наследодателя, а если оно неизвестно — по месту нахождения имущества или его основной части.

Наследственное имущество охватывает не только земельный участок, но и все, что на нем расположено — здания, водоемы, лесные насаждения и т.д. Во время первичного визита к нотариусу следует подготовить следующие документы:

Кадастровый паспорт с указанной кадастровой стоимостью. Оценку рыночной стоимости земли для расчета государственной пошлины. Выписку из Государственного реестра прав на недвижимость об отсутствии обременений. Если на участке есть постройки, необходимо также предоставить документы, подтверждающие право собственности на них, а также кадастровый паспорт зданий.

Могут ли несколько человек унаследовать один земельный участок

Когда участок имеет достаточную площадь, он распределяется между всеми наследниками в соответствии с нормами законодательства. Если же размер земли не позволяет разделение, возможны другие варианты решения вопроса:

Установление очередного порядка пользования участком. Передача земельного участка одному наследнику (например, тому, кто жил с покойным), с последующей выплатой компенсации остальным.

Нотариус выдает наследникам свидетельства о праве на наследство с указанием долей каждого из них.

Ранее мы писали, что по закону, муж или жена относятся к первой очереди наследников. Однако есть важный нюанс — если брак был официально расторгнут до смерти одного из супругов, бывший супруг или супруга не могут претендовать на наследство. Право на наследство имеют лишь те, кто находился в зарегистрированном браке на момент смерти.

Также мы рассказывали, что усыновление является юридической процедурой, которая приравнивает ребенка к родным потомкам усыновителей. Отныне он теряет личные и имущественные права в отношении биологических родителей и их родственников, зато получает наследственные права в новой семье.