Приватизация земли и дома в 2025 году: правила, нюансы, риски

Земельная участок. Фото: olx.ua

Вопрос приватизации земли и недвижимости в Украине всегда был актуальным, но сейчас, в условиях военного положения, он приобрел еще большую важность. Из-за ряда правовых ограничений и изменений в законодательстве граждане часто не понимают, могут ли они узаконить право собственности на землю и дом, и что для этого нужно.

Как отмечает адвокат Роман Симутин, некоторые считают, что если дом построен собственноручно, то земля под ним автоматически принадлежит владельцу. Другие уверены, что приватизация вообще не является необходимой, ведь они пользуются землей десятки лет.

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На самом деле, неурегулированное право собственности может привести к потере недвижимости, осложнениям при наследовании или продаже.

Какие участки можно приватизировать

На период военного положения законодательство предусматривает определенные ограничения по бесплатной приватизации государственных и коммунальных земель. В частности, невозможно оформить в собственность те участки, которые ранее не передавались в пользование и остаются свободными от застройки.

Однако есть два ключевых исключения:

Участки под жилыми домами и другими законными сооружениями. Если на территории расположен дом или другая недвижимость, узаконенная в соответствии с законодательством, приватизация такой земли разрешена.

Если на территории расположен дом или другая недвижимость, узаконенная в соответствии с законодательством, приватизация такой земли разрешена. Земельные участки, которые были предоставлены в пользование до 1 января 2002 года. Если гражданин получил землю до этой даты, он имеет право на ее приватизацию, даже во время военного положения.

Важно: если дом возведен самовольно, без надлежащих разрешительных документов, это может усложнить процесс приватизации земли под ним.

Нужно ли приватизировать дом

Многие путаются в понятиях "приватизация дома" и "ввод в эксплуатацию". Если вы самостоятельно построили жилье, его не нужно приватизировать — необходимо оформить право собственности через ввод в эксплуатацию и регистрацию в Госреестре недвижимости.

Другая ситуация — дома, построенные еще в советское время. Если жилье когда-то предоставляли колхозы или Советы народных депутатов СССР, его нужно приватизировать, чтобы подтвердить право собственности. Это похоже на ситуацию с неприватизированными квартирами — люди в них живут десятилетиями, но юридически они им не принадлежат.

Если дом до сих пор не введен в эксплуатацию, владелец не может им свободно распоряжаться: продать, подарить, передать по наследству и тому подобное. В случае смерти владельца наследники смогут через суд доказать право собственности, но если недвижимость вообще не узаконена - есть риск ее потери.

Упрощенная процедура приватизации земли

Если на участке уже есть жилой дом, приватизация земли происходит по упрощенной схеме. Главное преимущество — нет необходимости получать разрешение на разработку технической документации.

Алгоритм действий:

Заключить договор с землеустроителем, который подготовит техническую документацию. Получить кадастровый номер на участок. Подать документацию на утверждение местному совету. После получения решения зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав.

Стандартная процедура может занимать до 6 месяцев, а упрощенная — всего несколько месяцев.

Приватизация земли и оформление права собственности на дом — это не только формальность, а важный юридический шаг, защищающий имущество. Без этих процедур есть риск потерять жилье или создать проблемы для наследников.

В 2025 годах приватизировать можно только те земельные участки, которые находились в пользовании до 2002 года или уже застроены. Владельцы домов должны позаботиться об их вводе в эксплуатацию, чтобы иметь возможность свободно распоряжаться недвижимостью. Благодаря упрощенной процедуре этот процесс стал быстрее и доступнее.

Ранее мы уже рассматривали вопрос, кто является владельцем земли под частным домом. Ведь в Украине уже более трех лет действует правило неразрывной связи между земельным участком и расположенной на нем недвижимостью, что закреплено законодательно. Это правило означает, что владелец дома автоматически становится владельцем и земельного участка под ним.

Напомним, также, что земельный налог в Украине в 2025 году является обязательным для большинства землевладельцев и землепользователей. Однако, некоторые категории граждан могут быть освобождены от уплаты этого налога при условии соответствия установленным законодательством критериям. Важно своевременно и в полном объеме платить земельный налог, чтобы избежать штрафных санкций и других негативных последствий.