Як знайти вільну земельну ділянку в Україні в 2025 році: детальна інструкція

Ділянки землі. Фото: Freepik

Багато українців цікавляться можливістю безоплатного отримання земельної ділянки у власність. Закон дозволяє це зробити, однак знайти вільну землю для приватизації непросто. В Україні немає автоматизованого сервісу, що показував би всі вільні ділянки в режимі реального часу. Саме тому пошук здійснюється вручну через Публічну кадастрову карту або за допомогою офіційних запитів до відповідних органів.

Як пояснив юрист Максим Боярчуков "24 каналу", в Україні не існує ресурсу, який би в автоматичному режимі показував вільні земельні ділянки. Тому єдиним способом є самостійний пошук через Публічну кадастрову карту або звернення до органів влади.

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Щоб самостійно перевірити статус землі, слід скористатися Публічною кадастровою картою. Ось алгоритм пошуку:

1. Обрати регіон і населений пункт, у межах якого шукається земля. Чим менша площа пошуку, тим детальніше можна розглянути карту.

2. Увімкнути фільтри в розділі "Шари кадастру", зокрема "Розпорядження сільськогосподарськими землями". Це дозволить побачити ділянки, щодо яких вже розглядаються заяви на приватизацію.

3. Перевірити аналітичні шари — "Не зареєстровані території" та "Умовна прибережна захисна смуга". Це допоможе уникнути ділянок, які не можна приватизувати.

4. Звернути увагу на кольорове позначення ділянок:

якщо територія позначена кольором – вона вже перебуває у власності або в процесі оформлення;

якщо територія без кольорового позначення – вона є несформованою, а отже, потенційно вільною для приватизації.

5. Використати інструмент "Площа", щоб визначити розмір і розташування потенційної ділянки.

6. Перевірити інформацію у Лісовому та Природно-заповідному кадастрах, щоб переконатися, що земля не належить до заповідного фонду.

Перевага цього способу — можливість здійснити пошук самостійно, не виходячи з дому. Проте він не дає 100% гарантії, що знайдена ділянка дійсно вільна, адже деякі земельні угіддя можуть мати власника, але інформація про це ще не внесена до кадастру.

Як дізнатися офіційний статус земельної ділянки

Щоб отримати офіційне підтвердження статусу ділянки, потрібно звернутися до відповідних органів. Це можна зробити через офіційний запит до:

територіального органу Держгеокадастру;

відділу містобудування та архітектури місцевої ради.

При поданні запиту слід зазначити точне місце розташування земельної ділянки та мету звернення. Після сплати мита можна отримати графічні матеріали із позначенням власників або офіційну відповідь про відсутність власника.

"Такий спосіб пошуку є більш надійним, оскільки результат має офіційний характер. Проте процес може бути складним і потребувати юридичної допомоги", — зазначає юрист Максим Боярчуков.

Зокрема, можна зіткнутися з бюрократичними перепонами: від складності визначення відповідального органу до необхідності оскарження його бездіяльності.

Які є переваги та недоліки методів пошуку вільної земельної ділянки

В Україні є два основні способи знайти вільну земельну ділянку для приватизації: самостійний пошук через Публічну кадастрову карту та офіційний запит до відповідних органів. Кожен із цих методів має свої плюси і мінуси, які варто врахувати перед початком пошуку.

Переваги та недоліки пошуку через Публічну кадастрову карту

Переваги

Безкоштовний доступ — ви можете перевірити інформацію про землю, не витрачаючи кошти на юридичні послуги чи адміністративні збори.

Зручність — пошук можна здійснювати самостійно, не виходячи з дому. Достатньо мати комп’ютер або смартфон з доступом до інтернету.

Оперативність — ви одразу отримуєте результати пошуку, без необхідності чекати офіційних відповідей від органів влади.

Візуальне представлення — інтерактивна карта дозволяє наочно оцінити розташування ділянки, її розміри та особливості території.

Недоліки

Неповнота даних — деякі земельні ділянки можуть бути зайняті, але інформація про це ще не внесена в кадастр. Це означає, що вільна на карті земля в реальності може вже мати власника.

Необхідність ручного аналізу — сервіс не має автоматичної фільтрації ділянок, які точно підходять для приватизації. Користувач повинен самостійно перевіряти всі параметри.

Відсутність офіційного статусу — дані з кадастрової карти не мають юридичної сили. Якщо знайдена ділянка виглядає вільною, все одно потрібно отримати офіційне підтвердження від органів влади.

Переваги та недоліки пошуку через офіційний запит

Переваги

Юридична гарантія — інформація, отримана від державних органів, має офіційний статус. Якщо ділянка дійсно вільна, ви матимете документальне підтвердження цього факту.

Точність даних — місцеві органи влади можуть надати актуальну інформацію, якої може не бути у Публічній кадастровій карті.

Можливість отримання графічних матеріалів – за запитом можна отримати плани та схеми земельних ділянок, що допоможе більш детально оцінити їхнє розташування та потенціал використання.

Недоліки

Фінансові витрати — за офіційний запит зазвичай потрібно сплатити адміністративний збір.

Тривалість розгляду — відповідь на запит може зайняти кілька тижнів або навіть місяців, особливо якщо доведеться звертатися повторно або оскаржувати бездіяльність чиновників.

Юридичні складнощі — не завжди зрозуміло, до якого органу звертатися та як правильно скласти запит. У деяких випадках може знадобитися допомога адвоката, що призведе до додаткових витрат.

Який спосіб обрати

Якщо вам потрібно швидко зорієнтуватися щодо можливості знайти вільну землю у певному регіоні, краще почати з Публічної кадастрової карти. Це дозволить попередньо визначити перспективні варіанти.

Однак якщо ви серйозно зацікавлені у приватизації земельної ділянки, варто подавати офіційний запит до органів влади. Це гарантує, що ви отримаєте точну та юридично підтверджену інформацію.

Оптимальний підхід — поєднання обох методів: спочатку самостійний пошук через кадастрову карту, а потім офіційне звернення для підтвердження статусу ділянки.

Знайти вільну земельну ділянку в Україні можливо, але для цього потрібно докласти зусиль. Найзручніше почати пошук через Публічну кадастрову карту, а для отримання офіційного підтвердження подати запит до місцевих органів влади. Якщо ви хочете гарантій, варто звернутися до юриста, щоб уникнути складнощів із оформленням землі.

Як повідомлялось, кожен українець має можливість безкоштовно отримати земельну ділянку із державної та комунальної власності. Одним із найпопулярніших варіантів є виділення до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства.

Зазначимо, в Україні у 2025 році перехід права оренди землі регулюється законодавством, що встановлює чіткі умови та процедури. Ці норми спрямовані на забезпечення прозорості та законності земельних відносин.