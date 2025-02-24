Как найти свободный земельный участок в Украине в 2025 году: подробная инструкция

Участки земли. Фото: Freepik

Многие украинцы интересуются возможностью бесплатного получения земельного участка в собственность. Закон позволяет это сделать, однако найти свободную землю для приватизации непросто. В Украине нет автоматизированного сервиса, который показывал бы все свободные участки в режиме реального времени. Именно поэтому поиск осуществляется вручную через Публичную кадастровую карту или с помощью официальных запросов в соответствующие органы.

Как пояснил юрист Максим Боярчуков "24 каналу", в Украине не существует ресурса, который бы в автоматическом режиме показывал свободные земельные участки. Поэтому единственным способом является самостоятельный поиск через Публичную кадастровую карту или обращение в органы власти

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Чтобы самостоятельно проверить статус земли, следует воспользоваться Публичной кадастровой картой. Вот алгоритм поиска:

1. Выбрать регион и населенный пункт, в пределах которого ищется земля. Чем меньше площадь поиска, тем подробнее можно рассмотреть карту.

2. Включить фильтры в разделе "Слои кадастра", в частности "Распоряжение сельскохозяйственными землями". Это позволит увидеть участки, по которым уже рассматриваются заявления на приватизацию.

3. Проверить аналитические слои — "Не зарегистрированные территории" и "Условная прибрежная защитная полоса". Это поможет избежать участков, которые нельзя приватизировать.

4. Обратить внимание на цветовое обозначение участков:

если территория обозначена цветом — она уже находится в собственности или в процессе оформления;

если территория без цветового обозначения — она является несформированной, а следовательно, потенциально свободной для приватизации.

5. Использовать инструмент "Площадь", чтобы определить размер и расположение потенциального участка.

6. Проверить информацию в Лесном и Природно-заповедном кадастрах, чтобы убедиться, что земля не относится к заповедному фонду.

Преимущество этого способа — возможность осуществить поиск самостоятельно, не выходя из дома. Однако он не дает 100% гарантии, что найденный участок действительно свободен, ведь некоторые земельные угодья могут иметь владельца, но информация об этом еще не внесена в кадастр.

Как узнать официальный статус земельного участка

Чтобы получить официальное подтверждение статуса участка, нужно обратиться в соответствующие органы. Это можно сделать через официальный запрос в:

территориальный орган Госгеокадастра;

отдел градостроительства и архитектуры местного совета.

При подаче запроса следует указать точное местонахождение земельного участка и цель обращения. После уплаты пошлины можно получить графические материалы с обозначением владельцев или официальный ответ об отсутствии владельца.

"Такой способ поиска является более надежным, поскольку результат имеет официальный характер. Однако процесс может быть сложным и требовать юридической помощи", — отмечает юрист Максим Боярчуков.

В частности, можно столкнуться с бюрократическими преградами: от сложности определения ответственного органа до необходимости обжалования его бездействия.

Какие есть преимущества и недостатки методов поиска свободного земельного участка

В Украине есть два основных способа найти свободный земельный участок для приватизации: самостоятельный поиск через Публичную кадастровую карту и официальный запрос в соответствующие органы. Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы, которые следует учесть перед началом поиска.

Преимущества и недостатки поиска через Публичную кадастровую карту

Преимущества

Бесплатный доступ — вы можете проверить информацию о земле, не тратя средства на юридические услуги или административные сборы.

Удобство — поиск можно осуществлять самостоятельно, не выходя из дома. Достаточно иметь компьютер или смартфон с доступом к интернету.

Оперативность — вы сразу получаете результаты поиска, без необходимости ждать официальных ответов от органов власти.

Визуальное представление — интерактивная карта позволяет наглядно оценить расположение участка, его размеры и особенности территории.

Недостатки

Неполнота данных — некоторые земельные участки могут быть заняты, но информация об этом еще не внесена в кадастр. Это значит, что свободная на карте земля в реальности может уже иметь владельца.

Необходимость ручного анализа — сервис не имеет автоматической фильтрации участков, которые точно подходят для приватизации. Пользователь должен самостоятельно проверять все параметры.

Отсутствие официального статуса — данные с кадастровой карты не имеют юридической силы. Если найденный участок выглядит свободным, все равно нужно получить официальное подтверждение от органов власти.

Преимущества и недостатки поиска через официальный запрос

Преимущества

Юридическая гарантия — информация, полученная от государственных органов, имеет официальный статус. Если участок действительно свободен, вы будете иметь документальное подтверждение этого факта.

Точность данных — местные органы власти могут предоставить актуальную информацию, которой может не быть в Публичной кадастровой карте.

Возможность получения графических материалов — по запросу можно получить планы и схемы земельных участков, что поможет более детально оценить их расположение и потенциал использования.

Недостатки

Финансовые затраты — за официальный запрос обычно нужно оплатить административный сбор.

Продолжительность рассмотрения — ответ на запрос может занять несколько недель или даже месяцев, особенно если придется обращаться повторно или обжаловать бездействие чиновников.

Юридические сложности — не всегда понятно, в какой орган обращаться и как правильно составить запрос. В некоторых случаях может понадобиться помощь адвоката, что приведет к дополнительным расходам.

Какой способ выбрать

Если вам нужно быстро сориентироваться относительно возможности найти свободную землю в определенном регионе, лучше начать с Публичной кадастровой карты. Это позволит предварительно определить перспективные варианты.

Однако если вы серьезно заинтересованы в приватизации земельного участка, стоит подавать официальный запрос в органы власти. Это гарантирует, что вы получите точную и юридически подтвержденную информацию.

Оптимальный подход — сочетание обоих методов: сначала самостоятельный поиск через кадастровую карту, а затем официальное обращение для подтверждения статуса участка.

Найти свободный земельный участок в Украине возможно, но для этого нужно приложить усилия. Удобнее всего начать поиск через Публичную кадастровую карту, а для получения официального подтверждения подать запрос в местные органы власти. Если вы хотите гарантий, стоит обратиться к юристу, чтобы избежать сложностей с оформлением земли.

Как сообщалось, каждый украинец имеет возможность бесплатно получить земельный участок из государственной и коммунальной собственности. Одним из самых популярных вариантов является выделение до 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства.

Отметим, в Украине в 2025 году переход права аренды земли регулируется законодательством, устанавливающим четкие условия и процедуры. Эти нормы направлены на обеспечение прозрачности и законности земельных отношений.