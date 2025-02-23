Отримання 2 гектарів землі в Україні у 2025 році: права, умови, порядок

Земельна ділянка. Фото: Freepik

Кожен українець має можливість безкоштовно отримати земельну ділянку із державної та комунальної власності. Одним із найпопулярніших варіантів є виділення до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства.

Як повідомляє "Земельний фонд", у 2025 році право на безоплатну приватизацію землі залишається закріпленим у законодавстві, але його реалізація можлива лише після завершення воєнного стану.

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Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих воїнів мають пріоритет у отриманні земельних ділянок для:

житлового будівництва — до 25 соток у селі, до 15 соток у селищі, до 10 соток у місті;

садівництва — до 12 соток;

ведення особистого сільського господарства — до 2 гектарів;

індивідуального дачного будівництва — до 10 соток;

будівництва гаража — до 1 сотки;

фермерського господарства — у межах земельного паю, визначеного для громади.

Ці категорії громадян також звільняються від сплати земельного податку.

Чи може будь-який громадянин отримати 2 гектари землі

Так, законодавство гарантує це право всім громадянам України, проте існують важливі обмеження.

Особа не повинна була раніше отримувати безкоштовно земельну ділянку відповідного цільового призначення. Якщо людина вже скористалася правом на безоплатне отримання 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства, вдруге це право реалізувати неможливо.

Ділянка має бути вільною та доступною для приватизації. Землі, які перебувають у приватній власності, заповідні території та стратегічні об’єкти не підлягають безоплатному розподілу.

Як отримати земельну ділянку після завершення воєнного стану

Після відновлення можливості оформлення землі процес складатиметься з кількох етапів:

вибір вільної земельної ділянки на Публічній кадастровій карті України;

подання клопотання до органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада) або Держгеокадастру;

отримання дозволу на розробку проєкту землеустрою;

розробка проєкту землеустрою та його погодження у відповідних установах;

рішення органу влади про передачу земельної ділянки у власність;

реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У 2025 році право на безоплатне отримання 2 гектарів землі залишається актуальним, але його реалізація можлива лише після закінчення воєнного стану. Пріоритет у наданні ділянок мають учасники бойових дій та інші категорії пільговиків. Для отримання землі необхідно пройти складний бюрократичний процес, однак це залишається реальною можливістю для українців.

Нагадаємо, в Україні власники земельних ділянок зобов'язані сплачувати податок. Проте деякі категорії громадян можуть бути звільнені від земельного податку на підставі законодавства.

Також ми розповідали, як правильно приватизувати землю. Адже щоб стати повноправним власником земельної ділянки, потрібно пройти кілька кроків, серед яких звернення до органів місцевого самоврядування, розробка технічної документації та реєстрація права власності.