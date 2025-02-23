Получение 2 гектаров земли в Украине в 2025 году: права, условия, порядок

Земельный участок. Фото: Freepik

Каждый украинец имеет возможность бесплатно получить земельный участок из государственной и коммунальной собственности. Одним из самых популярных вариантов является выделение до 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства.

Как сообщает "Земельный фонд", в 2025 году право на бесплатную приватизацию земли остается закрепленным в законодательстве, но его реализация возможна только после завершения военного положения.

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Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших воинов имеют приоритет в получении земельных участков для:

жилищного строительства — до 25 соток в селе, до 15 соток в поселке, до 10 соток в городе;

садоводства — до 12 соток;

ведения личного сельского хозяйства — до 2 гектаров;

индивидуального дачного строительства — до 10 соток;

строительства гаража — до 1 сотки;

фермерского хозяйства — в пределах земельного пая, определенного для общины.

Эти категории граждан также освобождаются от уплаты земельного налога.

Может ли любой гражданин получить 2 гектара земли

Да, законодательство гарантирует это право всем гражданам Украины, однако существуют важные ограничения.

Лицо не должно было ранее получать бесплатно земельный участок соответствующего целевого назначения. Если человек уже воспользовался правом на бесплатное получение 2 гектаров для ведения личного крестьянского хозяйства, второй раз это право реализовать невозможно.

Участок должен быть свободным и доступным для приватизации. Земли, находящиеся в частной собственности, заповедные территории и стратегические объекты не подлежат бесплатному распределению.

Как получить земельный участок после завершения военного положения

После восстановления возможности оформления земли процесс будет состоять из нескольких этапов:

выбор свободного земельного участка на Публичной кадастровой карте Украины;

подача ходатайства в орган местного самоуправления (сельский, поселковый, городской совет) или Госгеокадастра;

получение разрешения на разработку проекта землеустройства;

разработка проекта землеустройства и его согласование в соответствующих учреждениях;

решение органа власти о передаче земельного участка в собственность;

регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

В 2025 году право на бесплатное получение 2 гектаров земли остается актуальным, но его реализация возможна только после окончания военного положения. Приоритет в предоставлении участков имеют участники боевых действий и другие категории льготников. Для получения земли необходимо пройти сложный бюрократический процесс, однако это остается реальной возможностью для украинцев.

Напомним, в Украине владельцы земельных участков обязаны платить налог. Однако некоторые категории граждан могут быть освобождены от земельного налога на основании законодательства.

Также мы рассказывали, как правильно приватизировать землю. Ведь чтобы стать полноправным владельцем земельного участка, нужно пройти несколько шагов, среди которых обращение в органы местного самоуправления, разработка технической документации и регистрация права собственности.