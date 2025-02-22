Перехід права на оренду земельної ділянки в Україні у 2025 році: процедури та рекомендації

Земельна ділянка. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні перехід права на оренду земельної ділянки регулюється низкою законодавчих актів, що визначають процедури та умови передачі цього права іншим особам. Ці норми спрямовані на забезпечення прозорості та законності у сфері земельних відносин.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, як відбувається передача цього права, особливо в контексті законодавчих змін, що стосуються передачі прав спадкоємцям.

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Основні способи переходу права на оренду земельної ділянки

Відчуження права оренди. Орендар має право передати своє право оренди іншій особі шляхом укладення відповідного договору. У разі відчуження права оренди, воно переходить до особи, на користь якої воно відчужено.

Зміна власника земельної ділянки. У випадку продажу або іншого відчуження земельної ділянки, новий власник набуває прав та обов’язків орендодавця. При цьому договір оренди залишається чинним на умовах, визначених раніше.

Спадкування права оренди. У разі смерті орендаря, право оренди може перейти до його спадкоємців за умови дотримання вимог законодавства щодо спадкування.

Особливості переходу права оренди у 2025 році

Законодавчі зміни, що набули чинності в попередні роки, впливають на процедури переходу права оренди.

Автоматичне поновлення договорів оренди. Для договорів, укладених після 16 липня 2020 року, які містять умову про автоматичне поновлення, відсутність заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до дати закінчення дії договору призводить до автоматичного продовження його дії на той самий строк.

Невитребувані паї. Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, така ділянка визнається безхазяйною та передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована.

Що робити, якщо куплена частина нерухомості знаходиться на орендованій землі

Важливо зауважити, що якщо новий власник набуває частку у праві спільної власності на об'єкт нерухомості, який розташований на орендованій ділянці, він має право вимагати внесення змін до договору оренди, де його співорендатором стане він сам. Якщо такі зміни не були внесені, новий співвласник повинен відшкодовувати орендну плату відповідно до своєї частки в праві спільної власності.

Передача прав при відчуженні права оренди

Ще одним варіантом є ситуація, коли право оренди земельної ділянки відчужується. У такому разі це право переходить до особи, на користь якої воно було відчужено. Це може стосуватися як фізичних осіб, так і юридичних.

Практичні аспекти переходу права оренди

На практиці перехід права оренди земельної ділянки може супроводжуватися різноманітними труднощами та колізіями. Для уникнення непорозумінь та спорів рекомендується:

ретельно вивчати умови договору оренди, зокрема, щодо можливості переходу права оренди;

звертатися до фахівців у галузі земельного права для отримання консультацій та допомоги в оформленні документів;

своєчасно повідомляти орендодавця про перехід права оренди та вносити відповідні зміни до договору оренди.

Як повідомлялось, в Україні знову постає питання відповідальності за несплату земельного податку та орендної плати. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який уточнює підстави для припинення права користування землею.

Також зазначимо, що для успішного оформлення права власності необхідно пройти чітко визначені кроки, серед яких звернення до відповідних органів, підготовка необхідних документів та реєстрація права власності.