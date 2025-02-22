Переход права на аренду земельного участка в Украине в 2025 году: процедуры и рекомендации

Земельный участок. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине переход права на аренду земельного участка регулируется рядом законодательных актов, определяющих процедуры и условия передачи этого права другим лицам. Эти нормы направлены на обеспечение прозрачности и законности в сфере земельных отношений.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, как происходит передача этого права, особенно в контексте законодательных изменений, касающихся передачи прав наследникам.

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Основные способы перехода права на аренду земельного участка

Отчуждение права аренды. Арендатор имеет право передать свое право аренды другому лицу путем заключения соответствующего договора. В случае отчуждения права аренды, оно переходит к лицу, в пользу которого оно отчуждено.

Изменение собственника земельного участка. В случае продажи или иного отчуждения земельного участка, новый владелец приобретает права и обязанности арендодателя. При этом договор аренды остается в силе на условиях, определенных ранее.

Наследование права аренды. В случае смерти арендатора, право аренды может перейти к его наследникам при условии соблюдения требований законодательства о наследовании.

Особенности перехода права аренды в 2025 году

Законодательные изменения, вступившие в силу в предыдущие годы, влияют на процедуры перехода права аренды.

Автоматическое возобновление договоров аренды. Для договоров, заключенных после 16 июля 2020 года, которые содержат условие об автоматическом возобновлении, отсутствие заявления об исключении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество до даты окончания действия договора приводит к автоматическому продлению его действия на тот же срок.

Невостребованные паи. Если до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, такой участок признается бесхозным и передается в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой он расположен.

Что делать, если купленная часть недвижимости находится на арендованной земле

Важно заметить, что если новый владелец приобретает долю в праве общей собственности на объект недвижимости, который расположен на арендованном участке, он имеет право требовать внесения изменений в договор аренды, где его соарендатором станет он сам.

Если такие изменения не были внесены, новый совладелец должен возмещать арендную плату в соответствии со своей долей в праве общей собственности.

Передача прав при отчуждении права аренды

Еще одним вариантом является ситуация, когда право аренды земельного участка отчуждается. В таком случае это право переходит к лицу, в пользу которого оно было отчуждено. Это может касаться как физических лиц, так и юридических.

Практические аспекты перехода права аренды

На практике переход права аренды земельного участка может сопровождаться различными трудностями и коллизиями. Во избежание недоразумений и споров рекомендуется:

тщательно изучать условия договора аренды, в частности, о возможности перехода права аренды;

обращаться к специалистам в области земельного права для получения консультаций и помощи в оформлении документов;

своевременно уведомлять арендодателя о переходе права аренды и вносить соответствующие изменения в договор аренды.

Как сообщалось, в Украине снова встает вопрос ответственности за неуплату земельного налога и арендной платы. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который уточняет основания для прекращения права пользования землей.

Также отметим, что для успешного оформления права собственности необходимо пройти четко определенные шаги, среди которых обращение в соответствующие органы, подготовка необходимых документов и регистрация права собственности.