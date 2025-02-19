Як купити земельну ділянку в Україні в 2025 році: документи, ризики, процедура

Земельна ділянка. Фото: olx.ua

Купівля земельної ділянки в Україні — це відповідальний процес, що вимагає ретельного аналізу. Важливо не лише вибрати гарну локацію, а й перевірити юридичну чистоту землі, уникнути шахраїв та правильно оформити документи.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові аспекти, які допоможуть безпечно придбати землю.

Читайте також:

Як вибрати земельну ділянку

Перед тим як розглядати конкретні пропозиції, варто визначитися з основними критеріями.

Цільове призначення. Земля може використовуватися для житлового будівництва, сільськогосподарських потреб, промисловості чи інших завдань.

Розташування. У межах міста чи села, за його межами, біля водойм чи лісу — місце впливає на комфорт та майбутню вартість.

Комунікації. Чи є доступ до електрики, газу, водопостачання та каналізації? Якщо ні, їхнє підключення може обійтися дорого.

Дороги та під’їзд. Доступність транспорту, якість доріг, можливість заїзду будівельної техніки.

Ландшафтні особливості. Якщо ділянка розташована на схилі або поряд високий рівень ґрунтових вод, це може вплинути на будівництво.

Вивчаючи варіанти, важливо оцінити не лише вартість ділянки, а й можливі додаткові витрати, які можуть суттєво вплинути на бюджет.

Юридичні ризики під час купівлі землі

Перед купівлею земельної ділянки потрібно перевірити її юридичну чистоту, щоб уникнути можливих проблем. Основні ризики:

невизначені межі ділянки. Важливо встановити межові знаки, щоб уникнути конфліктів із сусідами;

незавершена приватизація. Якщо продавець не завершив процес оформлення землі у власність, угода може бути визнана недійсною;

обмеження на використання. Перевірте Генплан населеного пункту, щоб переконатися, що земля не потрапляє під плани забудови інфраструктурних або промислових об’єктів;

обтяження та борги. Варто перевірити, чи не перебуває ділянка під арештом, чи не є заставним майном або чи немає заборгованості з податків.

Які документи потрібні для купівлі землі

Щоб здійснити операцію купівлі-продажу земельної ділянки, необхідно перевірити такі документи:

державний акт про право власності на землю або витяг із Державного реєстру прав;

паспорт та ідентифікаційний код власника (і його чоловіка/дружини, якщо у шлюбі);

довідка з кадастрового реєстру про відсутність обмежень;

згода чоловіка/дружини власника на продаж, якщо ділянка купувалася в шлюбі;

акт встановлення межових знаків;

експертна оцінка вартості землі.

Перед укладанням угоди також варто перевірити, чи не має ділянка арештів або інших юридичних обмежень.

Додаткові витрати при купівлі землі

Крім основної суми за ділянку, покупець має враховувати додаткові витрати:

нотаріальні послуги — 1% від оціночної вартості землі;

збір на державну реєстрацію — від 230 грн (залежно від термінів реєстрації);

податки — 5% для резидентів або 18% для нерезидентів, якщо продавець володіє землею менше 3 років.

Також можуть знадобитися витрати на оцінку ділянки, кадастрові роботи, встановлення межових знаків та юридичні консультації.

Купівля земельної ділянки в Україні — це складний процес, який потребує ретельної підготовки. Щоб уникнути шахраїв та юридичних проблем, важливо уважно перевірити документи, дотримуватися всіх процедур та залучати професіоналів. Правильний вибір землі допоможе уникнути зайвих витрат і гарантує безпечне використання ділянки в майбутньому.

Як повідомлялось, здача землі в оренду може стати джерелом стабільного доходу, але водночас існує ризик втратити землю через помилки, допущені під час укладання договору. Неправильно оформлений договір може спричинити фінансові втрати, судові спори та навіть призвести до того, що ви не зможете повернути свою землю. Тому перед здачею землі в оренду важливо ознайомитися з усіма можливими ризиками та способами їх уникнення.

Зазначимо також, що війна в Україні кардинально змінила ситуацію на ринку нерухомості. Українці зараз віддають перевагу купівлі землі, а не житла. Попит на землю значно перевищує попит на квартири, що робить землю більш привабливим варіантом для інвестицій.