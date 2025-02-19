Как купить земельный участок в Украине в 2025 году: документы, риски, процедура

Земельный участок. Фото: olx.ua

Покупка земельного участка в Украине — это ответственный процесс, требующий тщательного анализа. Важно не только выбрать хорошую локацию, но и проверить юридическую чистоту земли, избежать мошенников и правильно оформить документы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых аспектах, которые помогут безопасно приобрести землю.

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Как выбрать земельный участок

Перед тем как рассматривать конкретные предложения, стоит определиться с основными критериями.

Целевое назначение. Земля может использоваться для жилищного строительства, сельскохозяйственных нужд, промышленности или других задач.

Расположение. В черте города или села, за его пределами, возле водоемов или леса — место влияет на комфорт и будущую стоимость.

Коммуникации. Есть ли доступ к электричеству, газу, водоснабжению и канализации? Если нет, их подключение может обойтись дорого.

Дороги и подъезд. Доступность транспорта, качество дорог, возможность заезда строительной техники.

Ландшафтные особенности. Если участок расположен на склоне или рядом высокий уровень грунтовых вод, это может повлиять на строительство.

Изучая варианты, важно оценить не только стоимость участка, но и возможные дополнительные расходы, которые могут существенно повлиять на бюджет.

Юридические риски при покупке земли

Перед покупкой земельного участка нужно проверить его юридическую чистоту, чтобы избежать возможных проблем. Основные риски:

неопределенные границы участка. Важно установить межевые знаки, чтобы избежать конфликтов с соседями;

незавершенная приватизация. Если продавец не завершил процесс оформления земли в собственность, сделка может быть признана недействительной;

ограничения на использование. Проверьте Генплан населенного пункта, чтобы убедиться, что земля не попадает под планы застройки инфраструктурных или промышленных объектов;

обременения и долги. Стоит проверить, не находится ли участок под арестом, не является ли залоговым имуществом или нет ли задолженности по налогам.

Какие документы нужны для покупки земли

Чтобы осуществить сделку купли-продажи земельного участка, необходимо проверить следующие документы:

государственный акт о праве собственности на землю или выписка из Государственного реестра прав;

паспорт и идентификационный код владельца (и его супруга/супруги, если в браке);

справка из кадастрового реестра об отсутствии ограничений;

согласие супруга/супруги владельца на продажу, если участок приобретался в браке;

акт установления межевых знаков;

экспертная оценка стоимости земли.

Перед заключением сделки также стоит проверить, не имеет ли участок арестов или других юридических ограничений.

Дополнительные расходы при покупке земли

Кроме основной суммы за участок, покупатель должен учитывать дополнительные расходы:

нотариальные услуги — 1% от оценочной стоимости земли;

сбор на государственную регистрацию — от 230 грн (в зависимости от сроков регистрации);

налоги — 5% для резидентов или 18% для нерезидентов, если продавец владеет землей менее 3 лет.

Также могут потребоваться расходы на оценку участка, кадастровые работы, установку межевых знаков и юридические консультации.

Покупка земельного участка в Украине — это сложный процесс, который требует тщательной подготовки. Чтобы избежать мошенников и юридических проблем, важно внимательно проверить документы, соблюдать все процедуры и привлекать профессионалов. Правильный выбор земли поможет избежать лишних расходов и гарантирует безопасное использование участка в будущем.

Как сообщалось, сдача земли в аренду может стать источником стабильного дохода, но в то же время существует риск потерять землю из-за ошибок, допущенных при заключении договора. Неправильно оформленный договор может повлечь финансовые потери, судебные споры и даже привести к тому, что вы не сможете вернуть свою землю. Поэтому перед сдачей земли в аренду важно ознакомиться со всеми возможными рисками и способами их избежания.

Отметим также, что война в Украине кардинально изменила ситуацию на рынке недвижимости. Украинцы сейчас отдают предпочтение покупке земли, а не жилья. Спрос на землю значительно превышает спрос на квартиры, что делает землю более привлекательным вариантом для инвестиций.