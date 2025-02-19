Нормативна та експертна оцінка землі: різниця та особливості

Земельная ділянка. Фото: novalad.com.ua

Будь-яка операція із земельною ділянкою — продаж, оренда, дарування чи спадкування – вимагає оцінки її вартості. В Україні застосовуються два основних види оцінки: нормативна та експертна. Вони відрізняються як методикою розрахунку, так і сферою застосування.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про види оцінки землі, адже правильна оцінка — це запорука законності угоди та фінансової вигоди власника.

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Нормативна грошова оцінка землі

Нормативна оцінка визначає вартість земельної ділянки на основі її рентного доходу, тобто прибутку, який можна отримати від найбільш ефективного використання землі за її цільовим призначенням.

Нормативна грошова оцінка є базовим показником для розрахунку земельного податку, орендної плати та втрат сільськогосподарського виробництва. Також вона встановлює мінімальну ціну продажу землі, що допомагає запобігти надто дешевим угодам.

Оцінка проводиться на рівні територіальної громади або району. Якщо нормативна оцінка для певної місцевості оновлювалася відповідно до чинного законодавства, власник земельної ділянки може отримати витяг із технічної документації. Якщо ж оцінку не проводили або її дані застаріли, доведеться замовляти нову технічну документацію у сертифікованого інженера-землевпорядника.

Отримати витяг можна через електронні сервіси Держгеокадастру, подавши відповідну заяву.

Експертна грошова оцінка землі

На відміну від нормативної оцінки, експертна визначає реальну ринкову вартість земельної ділянки на певну дату. У цьому випадку враховуються такі фактори:

місце розташування;

площа та форма ділянки;

рельєф (рівнинна, горбиста);

цільове призначення;

наявність обмежень у використанні;

близькість до інженерних мереж та інфраструктури.

Експертна оцінка є обов’язковою, якщо мова йде про продаж землі, страхування, судові спори або відчуження ділянок державної та комунальної власності.

Також вона потрібна для:

укладання угод купівлі-продажу, які вимагають нотаріального посвідчення;

оформлення спадщини або дарування, якщо отримувач не є близьким родичем;

визначення стартової ціни для земельних аукціонів.

Як отримати експертну оцінку земельної ділянки

Експертну оцінку проводить незалежний сертифікований оцінювач. Він готує звіт про вартість землі, який дійсний протягом шести місяців.

Якщо потрібно швидко отримати довідку про оціночну вартість, можна скористатися Єдиною базою звітів про оцінку. У цьому випадку система автоматично визначає приблизну вартість ділянки, а довідка діє лише 30 днів.

Що обрати: нормативну чи експертну оцінку

Якщо йдеться про розрахунок податків або орендної плати, достатньо нормативної оцінки. Але якщо ви плануєте продаж або інші юридично значущі операції, потрібна експертна оцінка, яка врахує ринкові фактори.

Зазначимо, оренда землі може приносити стабільний дохід, але водночас є ризик втратити землю через помилки в договорі. Неправильно оформлений договір може призвести до фінансових втрат, судових суперечок і навіть до того, що ви не зможете повернути свою землю. Тому перед здачею землі в оренду важливо ознайомитися з усіма можливими ризиками та способами їх уникнення.

Як повідомлялось, війна в Україні змінила ситуацію на ринку нерухомості. Зараз українці більше цікавляться купівлею землі, ніж житла. Попит на землю в 1,5 рази вищий, ніж на квартири. Це говорить про те, що земля зараз є більш вигідним варіантом для інвестицій.