Нормативная и экспертная оценка земли: разница и особенности

Земельный участок. Фото: novalad.com.ua

Любая операция с земельным участком — продажа, аренда, дарение или наследование - требует оценки его стоимости. В Украине применяются два основных вида оценки: нормативная и экспертная. Они отличаются как методикой расчета, так и сферой применения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о видах оценки земли, ведь правильная оценка — это залог законности сделки и финансовой выгоды владельца.

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Нормативная денежная оценка земли

Нормативная оценка определяет стоимость земельного участка на основе его рентного дохода, то есть прибыли, которую можно получить от наиболее эффективного использования земли по ее целевому назначению.

Нормативная денежная оценка является базовым показателем для расчета земельного налога, арендной платы и потерь сельскохозяйственного производства. Также она устанавливает минимальную цену продажи земли, что помогает предотвратить слишком дешевым сделкам.

Оценка проводится на уровне территориальной общины или района. Если нормативная оценка для определенной местности обновлялась в соответствии с действующим законодательством, владелец земельного участка может получить выписку из технической документации. Если же оценку не проводили или ее данные устарели, придется заказывать новую техническую документацию у сертифицированного инженера-землеустроителя.

Получить выписку можно через электронные сервисы Госгеокадастра, подав соответствующее заявление.

Экспертная денежная оценка земли

В отличие от нормативной оценки, экспертная определяет реальную рыночную стоимость земельного участка на определенную дату. В этом случае учитываются следующие факторы:

месторасположение;

площадь и форма участка;

рельеф (равнинный, холмистый);

целевое назначение;

наличие ограничений в использовании;

близость к инженерным сетям и инфраструктуре.

Экспертная оценка является обязательной, если речь идет о продаже земли, страховании, судебных спорах или отчуждении участков государственной и коммунальной собственности.

Также она нужна для:

заключения сделок купли-продажи, которые требуют нотариального удостоверения;

оформления наследства или дарения, если получатель не является близким родственником;

определения стартовой цены для земельных аукционов.

Как получить экспертную оценку земельного участка

Экспертную оценку проводит независимый сертифицированный оценщик. Он готовит отчет о стоимости земли, который действителен в течение шести месяцев.

Если нужно быстро получить справку об оценочной стоимости, можно воспользоваться Единой базой отчетов об оценке. В этом случае система автоматически определяет приблизительную стоимость участка, а справка действует всего 30 дней.

Что выбрать: нормативную или экспертную оценку

Если речь идет о расчете налогов или арендной платы, достаточно нормативной оценки. Но если вы планируете продажу или другие юридически значимые операции, нужна экспертная оценка, которая учтет рыночные факторы.

Отметим, аренда земли может приносить стабильный доход, но в то же время есть риск потерять землю из-за ошибок в договоре. Неправильно оформленный договор может привести к финансовым потерям, судебным спорам и даже к тому, что вы не сможете вернуть свою землю. Поэтому перед сдачей земли в аренду важно ознакомиться со всеми возможными рисками и способами их избежания.

Как сообщалось, война в Украине изменила ситуацию на рынке недвижимости. Сейчас украинцы больше интересуются покупкой земли, чем жилья. Спрос на землю в 1,5 раза выше, чем на квартиры. Это говорит о том, что земля сейчас является более выгодным вариантом для инвестиций.