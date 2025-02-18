Головні ризики оренди землі у 2025 році: як захистити себе

Земельна ділянка. Фото: olx.ua

Оренда землі є популярним способом отримання пасивного доходу, але разом із вигодами вона несе й потенційні загрози для власника ділянки. Помилки при оформленні договору можуть призвести до фінансових втрат, судових суперечок або навіть неможливості повернути свою землю.

Як зазначають фахівці "Земельного фонду", щоб уникнути подібних проблем, слід заздалегідь передбачити основні ризики та способи їх мінімізації.

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Довгий строк оренди без права дострокового розірвання

Найчастіше сторони укладають договори оренди на тривалий строк, зокрема на 49 років. Проте, якщо орендодавець згодом захоче використати землю для власних потреб або знайде вигіднішого орендаря, він може зіткнутися з проблемою — без порушень з боку орендаря договір неможливо розірвати.

Як захиститися

Укладайте договори на обґрунтований строк, наприклад, 7-10 років.

Пропишіть у договорі можливість дострокового розірвання за певних умов (наприклад, при зміні обставин або невиконанні зобов’язань орендарем).

Мінімальний розмір орендної плати

Деякі власники землі погоджуються на занижену орендну плату, сподіваючись на неофіційні домовленості про подальше підвищення. Проте варто пам’ятати, що будь-які зміни до договору можливі лише за взаємною згодою сторін, а орендар зобов’язаний платити лише ту суму, яка прописана в контракті.

Як захиститися

Встановлюйте справедливу вартість оренди одразу при укладенні договору.

Передбачайте у контракті індексацію орендної плати відповідно до рівня інфляції.

Вказуйте штрафні санкції за прострочення платежів.

Проблеми з поверненням землі після закінчення договору

На практиці трапляються випадки, коли орендар не хоче звільняти ділянку або затягує процес повернення землі. Це може призвести до фінансових втрат для власника, оскільки доведеться витрачати час і кошти на судові процеси.

Як захиститися

У договорі слід чітко зазначити строки та порядок повернення земельної ділянки після закінчення оренди.

Пропишіть відповідальність орендаря за несвоєчасне повернення землі (штрафи, пеня).

Якщо орендар порушує зобов’язання, звертайтеся до суду або нотаріуса для примусового виконання.

Відсутність права розірвання договору в односторонньому порядку

У багатьох договорах оренди відсутній пункт про можливість дострокового розірвання з ініціативи орендодавця. Через це власник може бути змушений чекати закінчення строку оренди, навіть якщо орендар порушує свої зобов’язання.

Як захиститися

Включіть у договір чіткі підстави для його розірвання орендодавцем (наприклад, систематична несплата орендної плати, нецільове використання землі).

Передбачте умови дострокового розірвання договору з виплатою компенсації власнику.

Як мінімізувати ризики орендодавця землі

Щоб уникнути можливих проблем, варто дотримуватися кількох ключових принципів:

укладати договори оренди із залученням юриста, який допоможе передбачити всі ризики;

перевіряти репутацію орендаря, зокрема його фінансову спроможність та попередні угоди;

встановлювати чіткі умови договору, включаючи строки, розмір орендної плати, санкції та умови повернення землі;

оформлювати всі домовленості лише в письмовому вигляді, без неофіційних угод.

Оренда землі може бути вигідною та безпечною, якщо підходити до її оформлення відповідально. Завчасне передбачення ризиків допоможе захистити права власника та уникнути небажаних наслідків у майбутньому.

Раніше ми розповідали про земельний податок, який є обов'язковим платежем для власників земельних ділянок, що регулюється Податковим кодексом. Цей податок входить до складу податку на майно та може сплачуватися як земельний податок або орендна плата за землю державної та комунальної власності.

Також зазначимо, що в умовах воєнного стану питання приватизації землі та нерухомості в Україні є особливо актуальним. Через правові обмеження та зміни в законодавстві багато громадян не впевнені, чи можуть вони узаконити свої права на землю та житло.