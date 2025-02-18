Главные риски аренды земли в 2025 году: как защитить себя

Земельный участок. Фото: olx.ua

Аренда земли является популярным способом получения пассивного дохода, но вместе с выгодами она несет и потенциальные угрозы для владельца участка. Ошибки при оформлении договора могут привести к финансовым потерям, судебным спорам или даже невозможности вернуть свою землю.

Как отмечают специалисты "Земельного фонда", чтобы избежать подобных проблем, следует заранее предусмотреть основные риски и способы их минимизации.

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Долгий срок аренды без права досрочного расторжения

Чаще всего стороны заключают договоры аренды на длительный срок, в частности на 49 лет. Однако, если арендодатель впоследствии захочет использовать землю для собственных нужд или найдет более выгодного арендатора, он может столкнуться с проблемой — без нарушений со стороны арендатора договор невозможно расторгнуть.

Как защититься

Заключайте договоры на обоснованный срок, например, 7-10 лет.

Пропишите в договоре возможность досрочного расторжения при определённых условиях (например, при изменении обстоятельств или невыполнении обязательств арендатором).

Минимальный размер арендной платы

Некоторые владельцы земли соглашаются на заниженную арендную плату, надеясь на неофициальные договоренности о дальнейшем повышении. Однако стоит помнить, что любые изменения в договор возможны только по взаимному согласию сторон, а арендатор обязан платить только ту сумму, которая прописана в контракте.

Как защититься

Устанавливайте справедливую стоимость аренды сразу при заключении договора.

Предусматривайте в контракте индексацию арендной платы в соответствии с уровнем инфляции.

Указывайте штрафные санкции за просрочку платежей.

Проблемы с возвратом земли после окончания договора

На практике бывают случаи, когда арендатор не хочет освобождать участок или затягивает процесс возврата земли. Это может привести к финансовым потерям для собственника, поскольку придется тратить время и средства на судебные процессы.

Как защититься

В договоре следует четко указать сроки и порядок возврата земельного участка после окончания аренды.

Пропишите ответственность арендатора за несвоевременный возврат земли (штрафы, пеня).

Если арендатор нарушает обязательства, обращайтесь в суд или к нотариусу для принудительного исполнения.

Отсутствие права расторжения договора в одностороннем порядке

Во многих договорах аренды отсутствует пункт о возможности досрочного расторжения по инициативе арендодателя. Из-за этого собственник может быть вынужден ждать окончания срока аренды, даже если арендатор нарушает свои обязательства.

Как защититься

Включите в договор четкие основания для его расторжения арендодателем (например, систематическая неуплата арендной платы, нецелевое использование земли).

Предусмотрите условия досрочного расторжения договора с выплатой компенсации собственнику.

Как минимизировать риски арендодателя земли

Чтобы избежать возможных проблем, следует придерживаться нескольких ключевых принципов:

заключать договоры аренды с привлечением юриста, который поможет предусмотреть все риски;

проверять репутацию арендатора, в частности его финансовую состоятельность и предыдущие сделки;

устанавливать четкие условия договора, включая сроки, размер арендной платы, санкции и условия возврата земли;

оформлять все договоренности только в письменном виде, без неофициальных соглашений.

Аренда земли может быть выгодной и безопасной, если подходить к ее оформлению ответственно. Заблаговременное предвидение рисков поможет защитить права владельца и избежать нежелательных последствий в будущем.

Ранее мы рассказывали о земельном налоге, который является обязательным платежом для владельцев земельных участков, который регулируется Налоговым кодексом. Этот налог входит в состав налога на имущество и может уплачиваться как земельный налог или арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности.

Также отметим, что в условиях военного положения вопрос приватизации земли и недвижимости в Украине особенно актуален. Из-за правовых ограничений и изменений в законодательстве многие граждане не уверены, могут ли они узаконить свои права на землю и жилье.