Втрата землі за борги: які зміни пропонує законопроєкт №13023

Земельна ділянка. Фото: Pixabay

В Україні знову загострюється питання відповідальності за несплату земельного податку та орендної плати. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює підстави припинення права користування землею.

Нові норми проєкту закону №13023 мають на меті врегулювати процедуру вилучення земельних ділянок у разі систематичних боргів.

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Що змінює документ

Чинна редакція статті 141 Земельного кодексу України вже передбачає можливість припинення права користування землею через систематичну несплату податку або орендної плати. Однак на практиці виникало чимало судових спорів щодо розмежування понять "повна несплата" та "часткова несплата".

Законопроєкт №13023 пропонує уточнити, що:

припинення права користування ділянкою відбуватиметься лише у випадку повної несплати орендної плати у строки, встановлені договором;

часткова несплата орендної плати не буде підставою для автоматичного припинення договору, однак її можуть кваліфікувати як істотне порушення умов договору згідно з Цивільним кодексом України.

Таким чином, власники земельних ділянок та орендарі повинні уважно стежити за виконанням своїх фінансових зобов’язань, адже нові зміни можуть пришвидшити процедуру вилучення землі у разі боргів.

Як працюватиме нова норма

Судова практика з цього питання вже існує. Верховний Суд у справі № 918/391/23 сформував висновок, що систематична несплата земельного податку або орендної плати є законною підставою для припинення права користування земельною ділянкою.

Отже, якщо власник або орендар не платить податок або орендну плату вчасно, органи місцевої влади або інші уповноважені органи можуть ініціювати процес припинення його прав на землю.

Які наслідки для землевласників

Нові зміни спрямовані на захист державних і комунальних земель від боржників, однак вони також несуть певні ризики для сумлінних землекористувачів. Наприклад, навіть короткочасна фінансова криза або технічні проблеми з оплатою можуть стати підставою для судових процесів.

Щоб уникнути можливих проблем, землевласникам варто:

вчасно сплачувати земельний податок і орендну плату;

перевіряти реквізити платежів, щоб уникнути помилок;

у разі фінансових труднощів звертатися до місцевих органів влади для врегулювання питання.

Законопроєкт №13023 посилює контроль за своєчасною сплатою земельного податку та орендної плати. Якщо його ухвалять, боржники ризикують втратити землю значно швидше, ніж раніше. Тому власникам і користувачам земельних ділянок варто ретельно слідкувати за своїми фінансовими зобов’язаннями, щоб не опинитися серед тих, хто може втратити право на свою землю.

Як повідомлялось, ринок землі в Україні продовжує зростати цього року, із середньою вартістю гектара від 1,5 до 2,5 тисяч доларів. Збільшується кількість угод, оскільки фізичні та юридичні особи виявляють інтерес до ринку, очікуючи подальшого зростання цін.

Раніше ми вже розповідали, які кроки потрібно зробити, щоб стати повноправним власником земельної ділянки. Проте, цей процес, хоч і чітко врегульований законодавством, має свої нюанси та приховані складнощі.