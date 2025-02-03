Ціни на землю в Україні 2025 — прогнози та тенденції розвитку ринку

Земельная ділянка. Фото: dom.ria

Цей рік обіцяє стати роком продовження позитивної динаміки на ринку землі в Україні. Вже сьогодні середня ціна на гектар землі досягла значення в 1,5-2,5 тис. доларів. Спостерігається значне збільшення кількості угод, адже як фізичні, так і юридичні особи активно вивчають земельний ринок, очікуючи на ще вищі ціни в майбутньому.

Однак, як пише "Дзеркало тижня", за цими змінами стоїть довга історія відкриття ринку, що почалося ще в 2021 році.

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Як змінювався ринок землі

Ринок землі в Україні розвивається поступово. Початок земельної реформи був ознаменований зняттям мораторію на продаж землі. З липня 2021 року фізичні особи отримали право купувати землю, але лише у фізичних осіб. Вже з січня 2024 року на ринок вийшли юридичні особи, що значно пожвавило ринок і збільшило кількість угод. Але є і обмеження: як фізичні, так і юридичні особи можуть володіти не більше ніж 10 000 га.

Незважаючи на складну економічну ситуацію через військовий конфлікт, ринок землі показує позитивну динаміку. Так, у 2022 році через тимчасове закриття реєстрів угоди на землю знизились, але вже у 2023 році ситуація почала стабілізуватися. У 2024 році було укладено 146 513 угод, що на 34% більше, ніж у 2023 році. Загалом з 2021 року в Україні було укладено 396 429 угод на сумарну площу 877 805 га.

Чому кількість угод зростає

Основною причиною зростання кількості угод є активна участь юридичних осіб у процесі придбання земельних ділянок. Бізнес активно повертається на ринок, відновлюючи свою діяльність після періоду зниження активності. Крім того, аграрії часто зволікають з продажем своїх земельних паїв, очікуючи подальшого зростання цін.

Як правило, ціна на землю залежить від кількох факторів: родючості ґрунтів, політики агрохолдингів у регіоні та розташування ділянки. Наприклад, землі поблизу магістралей, великих населених пунктів чи рекреаційних зон коштують дорожче, ніж інші. Вартість гектару землі на ринку в середньому становить 1,5-2,5 тис. доларів, що значно перевищує нормативні оцінки, встановлені державою.

Чи вигідно продавати землю?

Попри зростання цін на землю, багато власників паїв не поспішають продавати свої ділянки. Вони очікують, що ціна продовжить зростати, тому тримають землю на руках. Це призводить до того, що продажу підлягає лише невелика частина всіх земельних угідь країни — лише 4% від загальної площі.

Продавці, не бажаючи сплачувати високі податки, іноді укладають угоди за мінімальною нормативною оцінкою (НГО). Це призводить до заниження вартості угод і, як наслідок, до втрат для бюджету через несплачені податки. Таким чином, ринок має своєрідну "сіру зону", де угоди можуть здійснюватися за цінами, нижчими за реальні ринкові.

Прогнози на 2025 рік

Незважаючи на те, що ринок землі продовжує зростати, кількість угод та ціни можуть ще більше зрости в 2025 році. Зокрема, зважаючи на те, що на ринок активно виходять юридичні особи, а зростання кількості угод продовжує зберігатися, вартість гектару землі може ще більше наблизитися до ринкових показників.

Одним із факторів, що може вплинути на подальше зростання ціни, є відсутність належного державного контролю за оцінкою землі. Через це угоди часто укладаються за мінімальною нормативною оцінкою, що є однією з основних причин для неефективного надходження податків.

Нагадаємо, що земельна ділянка, на яку не оформлено право власності, може стати причиною конфлікту. Якщо власник не може документально підтвердити свої права, інша людина, наприклад, сусід, може спробувати отримати право власності на неї через набувальну давність. Щоб уникнути цього, важливо своєчасно зареєструвати своє право власності на землю відповідно до чинного законодавства.

Також ми розглянули, який шлях потрібно пройти, щоб стати повноправним власником землі. Для багатьох українців мрія про власний клаптик землі, де можна збудувати будинок, посадити сад або просто насолоджуватися природою, є заповітною. Держава надає громадянам можливість здійснити цю мрію шляхом приватизації земельних ділянок. Цей процес, хоча й регулюється законодавством, має свої особливості та підводне каміння.