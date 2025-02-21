Потеря земли за долги: какие изменения предлагает законопроект №13023

Земельный участок. Фото: Pixabay

В Украине снова обостряется вопрос ответственности за неуплату земельного налога и арендной платы. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет основания прекращения права пользования землей.

Новые нормы проекта закона №13023 имеют целью урегулировать процедуру изъятия земельных участков в случае систематических долгов.

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Что меняет документ

Действующая редакция статьи 141 Земельного кодекса Украины уже предусматривает возможность прекращения права пользования землей из-за систематической неуплаты налога или арендной платы. Однако на практике возникало немало судебных споров относительно разграничения понятий "полная неуплата" и "частичная неуплата".

Законопроект №13023 предлагает уточнить, что:

прекращение права пользования участком будет происходить только в случае полной неуплаты арендной платы в сроки, установленные договором;

частичная неуплата арендной платы не будет основанием для автоматического прекращения договора, однако ее могут квалифицировать как существенное нарушение условий договора согласно Гражданскому кодексу Украины.

Таким образом, владельцы земельных участков и арендаторы должны внимательно следить за выполнением своих финансовых обязательств, ведь новые изменения могут ускорить процедуру изъятия земли в случае долгов.

Как будет работать новая норма

Судебная практика по этому вопросу уже существует. Верховный Суд по делу № 918/391/23 сформировал вывод, что систематическая неуплата земельного налога или арендной платы является законным основанием для прекращения права пользования земельным участком.

Следовательно, если собственник или арендатор не платит налог или арендную плату вовремя, органы местной власти или другие уполномоченные органы могут инициировать процесс прекращения его прав на землю.

Какие последствия для землевладельцев

Новые изменения направлены на защиту государственных и коммунальных земель от должников, однако они также несут определенные риски для добросовестных землепользователей. Например, даже кратковременный финансовый кризис или технические проблемы с оплатой могут стать основанием для судебных процессов.

Чтобы избежать возможных проблем, землевладельцам стоит:

вовремя платить земельный налог и арендную плату;

проверять реквизиты платежей, чтобы избежать ошибок;

в случае финансовых трудностей обращаться в местные органы власти для урегулирования вопроса.

Законопроект №13023 усиливает контроль за своевременной уплатой земельного налога и арендной платы. Если его примут, должники рискуют потерять землю значительно быстрее, чем раньше. Поэтому владельцам и пользователям земельных участков следует тщательно следить за своими финансовыми обязательствами, чтобы не оказаться среди тех, кто может потерять право на свою землю.

Как сообщалось, рынок земли в Украине продолжает расти в этом году, со средней стоимостью гектара от 1,5 до 2,5 тысяч долларов. Увеличивается количество сделок, поскольку физические и юридические лица проявляют интерес к рынку, ожидая дальнейшего роста цен.

Ранее мы уже рассказывали, какие шаги нужно сделать, чтобы стать полноправным владельцем земельного участка. Однако, этот процесс, хоть и четко урегулирован законодательством, имеет свои нюансы и скрытые сложности.