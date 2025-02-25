Як оформити спадщину на земельний пай в 2025 році: ключові етапи

Земельна ділянка. Фото: Freepik

Оформлення спадщини на земельний пай — процедура, яка вимагає знань і підготовки. Важливо вчасно звернутися до нотаріуса, мати всі необхідні документи та, за потреби, відновити втрачені папери через Держгеокадастр або суд.

Як зазначає юристка Лариса Кісь, процес оформлення спадщини на пай розпочинається зі звернення спадкоємця до нотаріуса — це слід зробити не пізніше ніж через шість місяців після смерті спадкодавця. Якщо цей термін пропущено, доведеться поновлювати право на спадщину через суд.

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"Нотаріусу потрібно надати документи, які підтверджують те, що у померлого було право на користування паєм: Державний акт на право власності на землю або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Сертифікат на пай", — наголошує Кісь.

Після подання заяви нотаріус перевіряє надані документи та видає свідоцтво про право на спадщину. Далі необхідно провести реєстрацію права власності на земельну ділянку.

Що робити, якщо документи на пай втрачені

Бувають ситуації, коли спадкоємці стикаються з проблемою відсутності необхідних документів. У такому разі є кілька способів їх відновлення:

через Держгеокадастр

Якщо втрачено державний акт на землю або витяг із реєстру, спадкоємець може отримати копію цих документів у територіальному органі Держгеокадастру;

через суд

Якщо втрачено сертифікат на пай, довести право спадкування можна через суд. Для цього потрібно отримати:

витяги з Книг реєстрації сертифікатів на земельні частки (паї), які веде Держгеокадастр;

витяги з реєстраційних книг державних актів на землю;

довідку від місцевої ради про наявність земельної ділянки у спадкодавця.

Після отримання рішення суду спадкоємець зможе завершити процес оформлення спадщини, зареєструвати право власності та отримати документи на землю.

Остаточне оформлення права власності

Коли всі документи зібрані, спадкоємець має подати їх до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після цього він отримує свідоцтво про право власності на земельний пай.

Завершальний етап — оформлення кадастрового номера, якщо він ще не був присвоєний. Без цього розпоряджатися землею (продавати, передавати в оренду) буде неможливо.

Як повідомлялось, згідно із законом, подружжя має першочергове право на спадок. Однак, якщо шлюб був розірваний до смерті одного з подружжя, колишній чоловік або дружина втрачають право на спадщину. Лише офіційно зареєстрований шлюб на момент смерті дає право на спадщину.

Нагадаємо, в Україні власники земельних ділянок зобов'язані сплачувати податок на землю, проте законодавство передбачає пільги для певних категорій громадян. Звільнення від сплати податку можуть отримати пенсіонери, особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї та інші пільгові категорії.