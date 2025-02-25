Как оформить наследство на земельный пай в 2025 году: ключевые этапы

Земельный участок. Фото: Freepik

Оформление наследства на земельный пай — процедура, которая требует знаний и подготовки. Важно вовремя обратиться к нотариусу, иметь все необходимые документы и, при необходимости, восстановить утраченные бумаги через Госгеокадастр или суд.

Как отмечает юрист Лариса Кись, процесс оформления наследства на пай начинается с обращения наследника к нотариусу — это следует сделать не позднее чем через шесть месяцев после смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, придется восстанавливать право на наследство через суд.

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"Нотариусу нужно предоставить документы, подтверждающие то, что у умершего было право на пользование паем: Государственный акт на право собственности на землю или выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Сертификат на пай", — отмечает Кись.

После подачи заявления нотариус проверяет предоставленные документы и выдает свидетельство о праве на наследство. Далее необходимо провести регистрацию права собственности на земельный участок.

Что делать, если документы на пай потеряны

Бывают ситуации, когда наследники сталкиваются с проблемой отсутствия необходимых документов. В таком случае есть несколько способов их восстановления:

через Госгеокадастр

Если утрачен государственный акт на землю или выписка из реестра, наследник может получить копию этих документов в территориальном органе Госгеокадастра;

через суд

Если утерян сертификат на пай, доказать право наследования можно через суд. Для этого нужно получить:

выписки из Книг регистрации сертификатов на земельные доли (паи), которые ведет Госгеокадастр;

выписки из регистрационных книг государственных актов на землю;

справку от местного совета о наличии земельного участка у наследодателя.

После получения решения суда наследник сможет завершить процесс оформления наследства, зарегистрировать право собственности и получить документы на землю.

Окончательное оформление права собственности

Когда все документы собраны, наследник должен подать их в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. После этого он получает свидетельство о праве собственности на земельный пай.

Завершающий этап — оформление кадастрового номера, если он еще не был присвоен. Без этого распоряжаться землей (продавать, передавать в аренду) будет невозможно.

Как сообщалось, по закону, супруги имеют первоочередное право на наследство. Однако, если брак был расторгнут до смерти одного из супругов, бывший муж или жена теряют право на наследство. Только официально зарегистрированный брак на момент смерти дает право на наследство.

Напомним, в Украине владельцы земельных участков обязаны платить налог на землю, однако законодательство предусматривает льготы для определенных категорий граждан. Освобождение от уплаты налога могут получить пенсионеры, лица с инвалидностью, многодетные семьи и другие льготные категории.