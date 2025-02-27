Вартість паю в Україні у лютому 2025 року — ціни на землю в різних регіонах

Земельні ділянки. Фото: Pixabay

Ринок сільськогосподарських земель в Україні продовжує демонструвати цікаві тенденції. Попри сезонне зниження активності, у лютому 2025 року середня ціна одного гектара зросла до 54 805 гривень.

Водночас згідно з даними Опендатабот кількість угод купівлі-продажу скоротилася у чотири рази порівняно з довоєнним рівнем.

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Як змінювались ціни на землю

Від моменту відкриття ринку землі у липні 2021 року вартість гектара постійно зростала. Вплив війни тимчасово уповільнив цей процес, але зараз ринок знову набирає обертів. Найбільше подорожчала земля в західних та центральних регіонах України, тоді як у східних областях вартість гектара залишається найнижчою.

Де земля найдорожча

Станом на лютий 2025 року найдорожчі паї у таких областях:

Львівська область — 113 646 грн/га;

Івано-Франківська область — 106 954 грн/га;

Хмельницька область — 91 432 грн/га;

Київська область — 83 665 грн/га.

Ці області приваблюють інвесторів через високу родючість ґрунтів, сприятливі кліматичні умови та економічну стабільність.

Де найдешевша земля

Найнижча середня ціна за гектар зафіксована у Донецькій області — 26 733 грн. Це пов’язано із бойовими діями та обмеженим доступом до ринку в регіоні.

Ціна землі по областях у лютому 2025 р. Графіка: Опендатабот

Чому ціни зростають, а продажі падають

Основні фактори, що впливають на ситуацію:

скорочення пропозиції. Багато власників земельних ділянок відкладають продаж у надії на подальше зростання цін;

попит з боку агробізнесу. Українські фермери та інвестори прагнуть викупити землі для розширення господарств;

сезонні коливання. Взимку традиційно укладається менше угод, але весною активність на ринку може зрости.

Попри війну та економічні виклики, вартість сільськогосподарської землі в Україні продовжує зростати. У 2025 році ціни на паї встановили нові рекорди, особливо у західних областях. Однак скорочення кількості угод свідчить про те, що ринок переживає етап трансформації.

Зазначимо, українці мають законне право на безоплатне отримання земельної ділянки. Однак, через відсутність автоматизованої системи пошуку, знайти вільну землю складно. Для цього потрібно самостійно перевірити Публічну кадастрову карту або надіслати запит до відповідних органів.

Як повідомлялось, право приватної власності на землю є фундаментальним для громадян, але існують винятки. Держава може вилучити землю через примусове відчуження, якщо це необхідно для суспільних потреб. Такий крок вимагає чіткого законодавчого обґрунтування.