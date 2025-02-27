Стоимость пая в Украине в феврале 2025 года — цены на землю в разных регионах

Земельные участки. Фото: Pixabay

Рынок сельскохозяйственных земель в Украине продолжает демонстрировать интересные тенденции. Несмотря на сезонное снижение активности, в феврале 2025 года средняя цена одного гектара выросла до 54 805 гривен.

В то же время согласно данным Опендатабот количество сделок купли-продажи сократилось в четыре раза по сравнению с довоенным уровнем.

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Как менялись цены на землю

С момента открытия рынка земли в июле 2021 года стоимость гектара постоянно росла. Влияние войны временно замедлило этот процесс, но сейчас рынок снова набирает обороты. Больше всего подорожала земля в западных и центральных регионах Украины, тогда как в восточных областях стоимость гектара остается самой низкой.

Где земля самая дорогая

По состоянию на февраль 2025 года самые дорогие паи в таких областях:

Львовская область — 113 646 грн/га;

Ивано-Франковская область — 106 954 грн/га;

Хмельницкая область — 91 432 грн/га;

Киевская область — 83 665 грн/га.

Эти области привлекают инвесторов из-за высокого плодородия почв, благоприятных климатических условий и экономической стабильности.

Где самая дешевая земля

Самая низкая средняя цена за гектар зафиксирована в Донецкой области — 26 733 грн. Это связано с боевыми действиями и ограниченным доступом к рынку в регионе.

Цена земли по областям в феврале 2025 г. Графика: Опендатабот

Почему цены растут, а продажи падают

Основные факторы, влияющие на ситуацию:

сокращение предложения. Многие владельцы земельных участков откладывают продажу в надежде на дальнейший рост цен;

спрос со стороны агробизнеса. Украинские фермеры и инвесторы стремятся выкупить земли для расширения хозяйств;

сезонные колебания. Зимой традиционно заключается меньше сделок, но весной активность на рынке может возрасти.

Несмотря на войну и экономические вызовы, стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти. В 2025 году цены на паи установили новые рекорды, особенно в западных областях. Однако сокращение количества сделок свидетельствует о том, что рынок переживает этап трансформации.

Отметим, украинцы имеют законное право на бесплатное получение земельного участка. Однако, из-за отсутствия автоматизированной системы поиска, найти свободную землю сложно. Для этого нужно самостоятельно проверить Публичную кадастровую карту или отправить запрос в соответствующие органы.

Как сообщалось, право частной собственности на землю является фундаментальным для граждан, но существуют исключения. Государство может изъять землю через принудительное отчуждение, если это необходимо для общественных нужд. Такой шаг требует четкого законодательного обоснования.