Ціни на землю зросли в 4,5 раза: результати земельних аукціонів

Земельна ділянка. Фото: Freepik

Останній тиждень лютого став свідком значного пожвавлення на ринку сільськогосподарських земель України. Аукціони, проведені "Земельним банком" через систему "Prozorro.Продажі", продемонстрували вражаючі результати, зокрема значне зростання цін на землю.

Як повідомляє пресслужба "Земельного банку", за останній тиждень лютого через систему "Prozorro.Продажі" пройшло 18 аукціонів, під час яких:

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виставлено на торги: 2890 гектарів землі;

загальна вартість оренди: 45 мільйонів гривень;

можливий економічний ефект (з ПДВ): 54 мільйони гривень;

середня вартість суборенди за гектар: 15 582 грн;

зростання ціни: у 4,5 раза від початкової ставки;

кількість пропозицій від учасників: 79.

Найгарячіші лоти

Серед усіх земельних ділянок особливу увагу привернула найбільша та найдорожча ділянка, розташована у Миколаївській області.

Характеристики лота:

площа: 1186,2 га;

кількість учасників: 5;

початкова ціна: значно нижча за фінальну;

ціна продажу: 16 мільйонів гривень;

ціна за гектар: 13 500 грн.

Такі високі результати підтверджують значний попит на державні землі серед аграрного бізнесу.

Чому ціни на землю так стрімко зросли

Експерти називають кілька ключових факторів, що спричинили такий стрибок вартості.

Висока конкуренція серед аграріїв — 79 пропозицій на 18 торгів свідчать про активну боротьбу за ресурси.

Прозора система аукціонів — відкритий формат торгів у Prozorro.Продажі дозволяє уникнути корупційних схем.

Дефіцит якісних земельних ділянок — аграрний бізнес зацікавлений у довгостроковій оренді перспективних територій.

Зростаюча прибутковість агросектору — фермери готові платити більше, щоб отримати стабільний дохід.

Що це означає для ринку землі

Зростання цін на землю має кілька важливих наслідків. По-перше, це збільшення доходів державного бюджету, що дозволяє спрямовувати кошти на розвиток інших секторів економіки. По-друге, це стимулювання розвитку аграрного сектору, оскільки аграрії отримують доступ до нових земель для розширення виробництва. По-третє, це сприяння прозорості та відкритості ринку землі, що зменшує ризики корупції та зловживань.

Однак важливо зазначити, що зростання цін на землю може мати й негативні наслідки. Наприклад, це може ускладнити доступ до землі для малих та середніх аграріїв, які не мають достатньо коштів для участі в аукціонах. Тому важливо розробити механізми підтримки таких аграріїв, щоб забезпечити рівний доступ до земельних ресурсів.

Таким чином, останні земельні торги ще раз довели ефективність прозорої аукціонної системи. Ціни продовжують зростати, а конкуренція між орендарями лише посилюється. Очевидно, що тенденція до збільшення вартості землі збережеться й надалі.

Нагадаємо, в Україні вже понад три роки функціонує ринок землі, де кожен може здійснити купівлю або продаж земельної ділянки. Для безпеки угоди необхідно перевірити право власності на землю. В Україні існує декілька простих та безплатних способів зробити це.

Згідно з українським законодавством, кожен громадянин має право на безоплатне отримання земельної ділянки. Однак, відсутність єдиного онлайн-ресурсу ускладнює пошук вільних земель. Для цього необхідно використовувати Публічну кадастрову карту або надсилати офіційні запити до відповідних органів.