Погода в Украине 4 марта — ожидается потепление до +3...+12 °C

Человек гуляет возле моря. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 4 марта, ожидается сухая погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +3...+12 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине на 4 марта

По словам Диденко, завтра во всех областях Украины день пройдет без осадков. Температура воздуха в течение суток ожидается в пределах +3...+8 °C, на востоке +2...+5 °C, в западной части +7...+12 °C.

В то же время порывы ветра во вторник могут достигать 15-20 м/с.

В Киеве также ожидается сильный ветер, а осадки маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +8 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Когда потеплеет

Диденко предупредила, что со среды, 5 марта, в Украину придет настоящее весеннее тепло. Уже в середине недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 °C, в западных областях до +17 °C.

Скриншот поста Диденко

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил прогноз погоды в Украине на всю неделю.

А сегодня в некоторых областях Украины еще возможен мороз до -7 °C.