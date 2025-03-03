Погода в Україні 4 березня — очікується потеплішання до +3...+12 °C

Людина гуляє біля моря. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 4 березня, очікується суха погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +3...+12 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні на 4 березня

За словами Діденко, завтра в усіх областях України день мине без опадів. Температура повітря протягом доби очікується в межах +3...+8 °C, на сході +2...+5 °C, у західній частині +7...+12 °C.

Водночас пориви вітру у вівторок можуть сягати 15-20 м/с.

У Києві також очікується сильний вітер, а опади малоймовірні. Впродовж дня повітря у столиці прогріється до +8 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Коли потеплішає

Діденко попередила, що із середи, 5 березня, в Україну прийде справжнє весняне тепло. Вже в середині тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 °C, у західних областях до +17 °C.

Скриншот допису Діденко

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомив прогноз погоди в Україні на весь тиждень.

А сьогодні в деяких областях України ще можливий мороз до -7 °C.