Погода в Україні на тиждень 3-9 березня — прогноз синоптиків

Жінки гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Цього тижня, 3-9 березня, очікується справжня весняна погода з теплими сонячними днями. Температура повітря в деяких регіонах підвищиться до +20 °C, а опадів практично не передбачається.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Синоптик розповів, що в понеділок, 3 березня, у південних регіонах та Криму вночі пройдуть невеликі, місцями помірні дощі та мокрий сніг. Крім того, сніг також можливий на півночі Лівобережжя.

У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °C, вдень +1…+6 °C, на Одещині та на крайньому заході — до +8 °C.

Прогноз погоди в Україні 3 березня. Фото: Meteoprog

Вже у вівторок, 4 березня, на всій території України очікується тепла та суха погода, без опадів. Однак можливий сильний західний вітер, пориви якого сягнуть 7-12 м/с, а вдень у північних та західних областях — 15-17 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °C, вдень +4…+9 °C, у південних та західних областях +10…+12 °C.

Прогноз погоди в Україні 4 березня. Фото: Meteoprog

За прогнозом синоптика, у середу, 5 березня, тепла погода без опадів також утримається на всій території країни. Вночі та вранці у західних та південних областях можливий туман. Вітер буде західний, з поривами 7-12 м/с, а вночі у північних та східних областях місцями можливі пориви, до 15- 20 м/с.

Того дня також буде тепло. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1…+4 °C, вдень +5…+10 °C, а в південних, західних та місцями центральних областях — +11…+16 °C.

Прогноз погоди в Україні 5 березня. Фото: Meteoprog

Ігор Кібальчич розповів, що 6 березня погоду в Україні продовжуватиме визначати гребінь високого тиску із заходу. Тож очікується мінлива хмарність без опадів. Лише вночі у північних та східних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Упродовж дня переважатиме західний вітер з поривами 5-10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 °C, вдень +9…+14 °C, у південних, західних та місцями центральних областях +15…+18 °C.

Погода в Україні 6 березня. Фото: Meteoprog

У п'ятницю, 7 березня, у всіх областях буде сонячна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий, а вітер вже вщухне до 5-10 м/с.

Температура повітря цього дня досягне рекордних показників: вночі +1...+6 °C, вдень +12...+17 °C, на Одещині місцями до +20 °C.

Погода в Україні 8 березня скрізь буде сухою та теплою. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °C, вдень +12...+17 °C.

Така ж ситуація очікується у неділю, 9 березня, адже через вплив молодого антициклону з північного сходу в Україні очікується тепла погода без опадів та з малохмарним небом.

Вітер передбачається східний та південно-східний з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °C, вдень +11…+16 °C, у північних та східних областях +6…+11 °C.

Нагадаємо, 3 березня в деяких областях України ще можливий мороз до -7 °C, однак вдень майже скрізь буде плюсова температура.

Також синоптик Наталка Діденко попередила українців про рвучкий вітер 3 березня. Пориви будуть 7-12 м/с.