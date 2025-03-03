Погода в Украине на неделю 3-9 марта — прогноз синоптиков

Женщины гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

На этой неделе, 3-9 марта, ожидается настоящая весенняя погода с теплыми солнечными днями. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +20 °C, а осадков практически не предвидится.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Синоптик рассказал, что в понедельник, 3 марта, в южных регионах и Крыму ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди и мокрый снег. Кроме того, снег также возможен на севере Левобережья.

В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °C, днем +1...+6 °C, в Одесской области и на крайнем западе до +8 °C.

Прогноз погоды в Украине 3 марта. Фото: Meteoprog

Уже во вторник, 4 марта, на всей территории Украины ожидается теплая и сухая погода, без осадков. Однако возможен сильный западный ветер, порывы которого достигнут 7-12 м/с, а днем в северных и западных областях 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...+2 °C, днем +4...+9 °C, в южных и западных областях +10...+12 °C.

Прогноз погоды в Украине 4 марта. Фото: Meteoprog

По прогнозу синоптика, в среду, 5 марта, теплая погода без осадков также сохранится на всей территории страны. Ночью и утром в западных и южных областях возможен туман. Ветер будет западный, с порывами 7-12 м/с, а ночью в северных и восточных областях местами возможны порывы, до 15- 20 м/с.

В этот день также будет тепло. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °C, днем +5...+10 °C, а в южных, западных и местами центральных областях — +11...+16 °C.

Прогноз погоды в Украине 5 марта. Фото: Meteoprog

Игорь Кибальчич рассказал, что 6 марта, погоду в Украине будет продолжать определять гребень высокого давления с запада. Поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. Только ночью в северных и восточных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь.

В течение дня будет преобладать западный ветер с порывами 5-10 м/с, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...+5 °C, днем +9...+14 °C, в южных, западных и местами центральных областях +15...+18 °C.

Погода в Украине 6 марта. Фото: Meteoprog

В пятницу, 7 марта, во всех областях будет солнечная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен, а ветер уже утихнет до 5-10 м/с.

Температура воздуха в этот день достигнет рекордных показателей: ночью +1...+6 °C, днем +12...+17 °C, в Одесской области местами до +20 °C.

Погода в Украине 8 марта везде будет сухой и теплой. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °C, днем +12...+17 °C.

Такая же ситуация ожидается в воскресенье, 9 марта, ведь из-за влияния молодого антициклона с северо-востока в Украине ожидается теплая погода без осадков и с малооблачным небом.

Ветер предполагается восточный и юго-восточный с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °C, днем +11...+16 °C, в северных и восточных областях +6...+11 °C.

Напомним, 3 марта в некоторых областях Украины еще возможен мороз до -7 °C, однако днем почти везде будет плюсовая температура.

Также синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о порывистом ветре 3 марта. Порывы будут 7-12 м/с.