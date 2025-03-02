Погода в Україні на 3 березня — прогноз від Наталки Діденко

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в понеділок, 3 березня, буде хмарною, проте без серйозних опадів. Завтра у всіх регіонах очікується плюсова температура і надалі з кожним днем буде все тепліше.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозом Діденко, завтра в Україні буде хмарно, опадів не передбачається, хіба де-не-де можлива мряка та зовсім невеликий сніг. Однак в понеділок буде рвучкий північно-західний вітер, пориви якого сягнуть 7-12 м/с.

Температура повітря протягом дня очікується +2...+5 °C, на заході до +7 °C, а на сході буде дещо свіжіше, близько 0 °C.

Температурна карта України на 3 березня. Фото: Метеопост

Погода в Києві 3 березня

У Києві понеділок теж буде хмарним та свіжим. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +2...+4 °C. Однак Діденко запевняє, що з кожним днем в Україні все теплішатиме.

За її словами, найближчими вихідними в більшості областей України температура повітря підніметься до +10...+ 15 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, фахівці попередили, що 2 березня на Сонці були дев'ять спалахів. Чи варто чекати магнітних бур сьогодні — читайте в матеріалі.

Також ми писали, що синоптики повідомили, що 2 березня майже у всіх регіонах буде дощ та мокрий сніг. Крім того, очікується сильний вітер.