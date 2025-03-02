Погода сьогодні, 2 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 2 березня, надали синоптики. Буде хмарно.

Про це в суботу, 1 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 2 березня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Південно-західний і західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. На дорогах місцями утвориться ожеледиця.

У східних областях без опадів. Уночі температура становитиме -6...-11 °С, а вдень — близько 0 °С. На решті території невеликий мокрий сніг, удень із дощем. У південно-західній частині країни очікуються помірні опади, місцями буде налипання мокрого снігу. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -4...+1 °С, а вдень піднімуться до +1...+6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг, удень із дощем. На дорогах місцями буде ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Нічна температура в області триматиметься в межах -4...+1 °С, а у столиці — 0...-2 °С. Удень у Києві буде +3...+5 °С, а в області — +1...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта "Атмосферні фронти". Фото: Наталка Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 березня в Україні через діяльність атмосферних фронтів буде вогка погода із рвучким вітром і періодичними опадами: дощем і мокрим снігом.

На заході буде +3...+7 °С, на сході — -2...+2 °С, а на решті території України — +1...+5 °С.

У Києві буде хмарна й вогка погода. Удень повітря прогріється до +4 °С.

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області на 2 березня оголосили штормове попередження. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності через снігопад і налипання мокрого снігу.

Також ми повідомляли, що у Львові погода 2 березня буде вогкою та прохолодною. Місцями на дорогах утвориться ожеледиця.