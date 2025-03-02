Погода сегодня, 2 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 2 марта, дали синоптики. Будет облачно.

Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 2 марта

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.

В восточных областях без осадков. Ночью температура составит -6...-11 °С, а днем — около 0 °С. На остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем. В юго-западной части страны ожидаются умеренные осадки, местами будет налипание мокрого снега. Ночью столбики термометров опустятся до -4...+1 °С, а днем поднимутся до +1...+6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем. На дорогах местами будет гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с. Ночная температура в области будет держаться в пределах -4...+1 °С, а в столице — 0...-2 °С. Днем в Киеве будет +3...+5 °С, а в области — +1...+6 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Атмосферные фронты". Фото: Наталка Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 2 марта в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов будет сырая погода с порывистым ветром и периодическими осадками: дождем и мокрым снегом.

На западе будет +3...+7 °С, на востоке — -2...+2 °С, а на остальной территории Украины — +1...+5 °С.

В Киеве будет облачная и сырая погода. Днем воздух прогреется до +4 °С.

Напомним, в Одессе и Одесской области на 2 марта объявили штормовое предупреждение. Ожидается I (желтый) уровень опасности из-за снегопада и налипания мокрого снега.

Также мы сообщали, что во Львове погода 2 марта будет сырой и прохладной. Местами на дорогах образуется гололедица.