Погода в Украине на 3 марта — прогноз от Наталки Диденко

Морозы отступят — Диденко сказала, где завтра ждать тепла
Погода в понедельник, 3 марта, будет облачной, однако без серьезных осадков. Завтра во всех регионах ожидается плюсовая температура и в дальнейшем с каждым днем будет все теплее.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 3 марта
По прогнозу Диденко, завтра в Украине будет облачно, осадков не предвидится, разве что кое-где возможна морось и совсем небольшой снег. Однако в понедельник будет порывистый северо-западный ветер, порывы которого достигнут 7-12 м/с.
Температура воздуха в течение дня ожидается +2...+5 °C, на западе до +7 °C, а на востоке будет несколько свежее, около 0 °C.
Погода в Киеве 3 марта
В Киеве понедельник тоже будет облачным и свежим. Столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+4 °C. Однако Диденко уверяет, что с каждым днем в Украине будет все теплее.
По ее словам, в ближайшие выходные в большинстве областей Украины температура воздуха поднимется до +10...+15 °C.
Напомним, специалисты предупредили, что 2 марта на Солнце было девять вспышек. Стоит ли ждать магнитных бурь сегодня — читайте в материале.
Также мы писали, что синоптики сообщили, что 2 марта почти во всех регионах будет дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидается сильный ветер.
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