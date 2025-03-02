Погода в Украине на 3 марта — прогноз от Наталки Диденко

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Погода в понедельник, 3 марта, будет облачной, однако без серьезных осадков. Завтра во всех регионах ожидается плюсовая температура и в дальнейшем с каждым днем будет все теплее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 3 марта

По прогнозу Диденко, завтра в Украине будет облачно, осадков не предвидится, разве что кое-где возможна морось и совсем небольшой снег. Однако в понедельник будет порывистый северо-западный ветер, порывы которого достигнут 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение дня ожидается +2...+5 °C, на западе до +7 °C, а на востоке будет несколько свежее, около 0 °C.

Температурная карта Украины на 3 марта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 3 марта

В Киеве понедельник тоже будет облачным и свежим. Столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+4 °C. Однако Диденко уверяет, что с каждым днем в Украине будет все теплее.

По ее словам, в ближайшие выходные в большинстве областей Украины температура воздуха поднимется до +10...+15 °C.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, специалисты предупредили, что 2 марта на Солнце было девять вспышек. Стоит ли ждать магнитных бурь сегодня — читайте в материале.

Также мы писали, что синоптики сообщили, что 2 марта почти во всех регионах будет дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидается сильный ветер.