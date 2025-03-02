Магнітні бурі 2 березня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур у неділю, 2 березня, не очікується. Однак на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде низькою, з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 2 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 37.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як полегшити вплив магнітних бур на організм

Захиститися від магнітних бур можна кількома способами:

відмовитися від алкоголю та енергетичних напоїв, а також зменшити кількість споживання кави;

дотримуватися режиму сну та спати щонайменше 7-8 годин;

приймати контрастний душ перед сном;

більше гуляти на свіжому повітрі;

провітрювати кімнату.

Нагадаємо, нещодавно у NASA заявили про ризик зіткнення із Землею астероїда 2024 YR4. Це може трапитися за кілька років.

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