Магнітні бурі 2 березня — чого очікувати метеозалежним

На Сонці були спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у неділю, 2 березня, не очікується. Однак на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 березня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде низькою, з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 2 березня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 37.
Як полегшити вплив магнітних бур на організм
Захиститися від магнітних бур можна кількома способами:
- відмовитися від алкоголю та енергетичних напоїв, а також зменшити кількість споживання кави;
- дотримуватися режиму сну та спати щонайменше 7-8 годин;
- приймати контрастний душ перед сном;
- більше гуляти на свіжому повітрі;
- провітрювати кімнату.
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