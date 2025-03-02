Магнитные бури 2 марта — чего ожидать метеозависимым

На Солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в воскресенье, 2 марта, не ожидается. Однако на Солнце произошли девять вспышек класса С.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 2 марта
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет низкой, с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 2 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30% вероятность вспышки на Солнце — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 37.
Как облегчить влияние магнитных бурь на организм
Защититься от магнитных бурь можно несколькими способами:
- отказаться от алкоголя и энергетических напитков, а также уменьшить количество потребления кофе;
- соблюдать режим сна и спать не менее 7-8 часов;
- принимать контрастный душ перед сном;
- больше гулять на свежем воздухе;
- проветривать комнату.
Напомним, недавно в NASA заявили о риске столкновения с Землей астероида 2024 YR4. Это может случиться через несколько лет.
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