Магнитные бури 2 марта — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь в воскресенье, 2 марта, не ожидается. Однако на Солнце произошли девять вспышек класса С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 2 марта

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет низкой, с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 2 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30% вероятность вспышки на Солнце — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 37.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как облегчить влияние магнитных бурь на организм

Защититься от магнитных бурь можно несколькими способами:

отказаться от алкоголя и энергетических напитков, а также уменьшить количество потребления кофе;

соблюдать режим сна и спать не менее 7-8 часов;

принимать контрастный душ перед сном;

больше гулять на свежем воздухе;

проветривать комнату.

Напомним, недавно в NASA заявили о риске столкновения с Землей астероида 2024 YR4. Это может случиться через несколько лет.

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