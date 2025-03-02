Прогноз погоди в Україні на завтра 3 березня від Укргідрометцентру

Люди в зимовому одязі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 3 березня, буде хмарною з проясненнями. Місцями температура повітря знизиться до -7 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 3 березня

Синоптики розповіли, що вночі у південній частині та більшості північних областей, вдень на крайньому півдні країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території країни опадів не передбачається.

Погода в Україні 3 березня. Фото: Укргідрометцентр

У нічний та ранковий час, за винятком східних областей, місцями очікується туман. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +2...-3 °C, у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях -2...-7 °C. Вдень очікується +1...+6 °C, а на сході — близько 0 °C.

Нагадаємо, в Одесі завтра очікується прохолодна погода. Температура повітря буде від 0°C вночі до +4°C вдень.

Також синоптик Наталка Діденко попередила українців про рвучкий вітер 3 березня. Пориви будуть 7-12 м/с.