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Морозы не уходят — в Укргидрометцентре назвали, где будет -7 °C

2 марта 2025 17:35
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 марта, от Укргидрометцентра
Люди в зимней одежде. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 3 марта, будет облачной с прояснениями. Местами температура воздуха снизится до -7 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 марта

Синоптики рассказали, что ночью в южной части и большинстве северных областей, днем на крайнем юге страны местами небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Погода в Україні 3 березня
Погода в Украине 3 марта. Фото: Укргидрометцентр

В ночное и утреннее время, за исключением восточных областей, местами ожидается туман. На дорогах возможна гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2...-3 °C, в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях -2...-7 °C. Днем ожидается +1...+6 °C, а на востоке — около 0 °C.

Напомним, в Одессе завтра ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет от 0 °C ночью до +4 °C днем.

Также синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о порывистом ветре 3 марта. Порывы будут 7-12 м/с.

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