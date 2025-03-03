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На Солнце были вспышки — будут ли магнитные бури сегодня

3 марта 2025 11:33
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 3 марта — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь на Земле 3 марта не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце случилось семь вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 3 марта

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25% вероятность вспышки на Солнце — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 40.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут влиять на здоровье некоторых людей, в частности тех, кто имеет хронические заболевания, сердечно-сосудистые проблемы или заболевания нервной системы. Вот несколько способов уменьшить их влияние на организм:

  • сохранение спокойствия и уменьшение стресса;
  • отдых и полноценный сон;
  • правильное питание;
  • водный баланс;
  • физическая активность;
  • контроль за уровнем артериального давления;
  • снижение влияния электронных устройств;
  • прием лекарственных препаратов при необходимости.

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