Магнитные бури 3 марта — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле 3 марта не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце случилось семь вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 3 марта

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 3 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25% вероятность вспышки на Солнце — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 40.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут влиять на здоровье некоторых людей, в частности тех, кто имеет хронические заболевания, сердечно-сосудистые проблемы или заболевания нервной системы. Вот несколько способов уменьшить их влияние на организм:

сохранение спокойствия и уменьшение стресса;

отдых и полноценный сон;

правильное питание;

водный баланс;

физическая активность;

контроль за уровнем артериального давления;

снижение влияния электронных устройств;

прием лекарственных препаратов при необходимости.

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