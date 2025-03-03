Магнітні бурі 3 березня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі 3 березня не очікується. Однак за останню добу на Сонці трапилося сім спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 3 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 40.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі можуть впливати на здоров’я деяких людей, зокрема тих, хто має хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми чи захворювання нервової системи. Ось кілька способів зменшити їх вплив на організм:

збереження спокою і зменшення стресу;

відпочинок та повноцінний сон;

правильне харчування;

водний баланс;

фізична активність;

контроль за рівнем артеріального тиску;

зниження впливу електронних пристроїв;

приймання лікарських препаратів за потреби.

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