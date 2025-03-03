Биткоин растет на 20% после заявления Трампа о создании крипторезерва

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Стоимость биткоина 3 марта резко выросла более чем на 20% после громкого заявления президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома объявил о создании Стратегического крипторезерва США, который будет включать Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA). Эта новость вызвала мгновенную реакцию на рынке.

Как пишет Reuters, биткоин поднялся до 93 057 долл. по сравнению с 78 273 долл. в пятницу. Ethereum (ETH) вырос на 10%, до 2 450 долл., а XRP подорожал на 31%, Solana (SOL) — на 15%, Cardano (ADA) — на 69%.

Читайте также:

Содержание заявления Трампа о крипторезерве

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что новый крипторезерв будет сформирован согласно его январскому указу о цифровых активах. Включение криптовалют в стратегический резерв США может стать революционным шагом в государственной криптополитике.

Эта инициатива сигнализирует о намерении Вашингтона закрепить статус цифровых активов как стратегических финансовых инструментов.

Реакция рынка и аналитиков

Эксперты отмечают, что такой стремительный рост криптовалют был ожидаемым.

"Трамп дал толчок, которого ждали криптотрейдеры. Вера, которая была утрачена на прошлой неделе, похоже, восстановилась. Если не будет очередной волны распродаж, возможны новые рекорды", — заявил старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Предыдущие потери и восстановление доверия

До этого события криптовалютный рынок пережил сложный период:

в феврале 2025 года биткоин потерял 17% стоимости — самое большое падение с июня 2022 года;

с момента превышения 105 000 долл. в начале января цена BTC обвалилась более чем на треть.

Однако после победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года рынок криптовалют ожил из-за ожиданий на его прокриптовалютную политику.

Какие последствия могут быть для рынка криптовалют

Объявление о государственном крипторезерве США может способствовать более широкому принятию цифровых валют в мире. Легитимизация криптовалют на государственном уровне способна:

укрепить доверие к криптоактивам среди традиционных инвесторов;

стимулировать другие страны рассмотреть аналогичные инициативы;

усилить позиции США в глобальной криптоиндустрии.

Впрочем, некоторые эксперты предупреждают, что такие действия могут повысить волатильность рынка и вызвать усиленную регуляцию со стороны правительств других стран.

Что будет дальше с криптовалютой

Заявление Трампа о Стратегическом крипторезерве США стало катализатором роста криптовалютного рынка. Если эта политика будет реализована, это может стать историческим моментом для легитимизации цифровых активов.

Однако инвесторам стоит оставаться осторожными: крипторынок остается нестабильным, а политические решения могут меняться.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Юджин Фама высказал мнение, что биткоин может обесцениться до нуля в течение десяти лет. "Отец современных финансов" также критикует криптовалюту за ее высокое энергопотребление. Фама считает, что это представляет угрозу для стабильности финансовой системы.

Также сообщалось, что современные криптоинвесторы — это преимущественно молодые люди в возрасте 25-44 лет, которые имеют высшее образование. Более 60% криптоинвесторов относятся к этой возрастной группе, а 80% имеют степень бакалавра или магистра. Это свидетельствует о высоком уровне образования среди тех, кто инвестирует в криптовалюту.